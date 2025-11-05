À peine trois semaines après la sortie de Légendes Pokémon : Z-A, The Pokémon Company s’apprête déjà à donner des nouvelles de son premier contenu additionnel, intitulé Méga-Dimension. L’annonce officielle est prévue pour demain, à 6h du matin (heure du Pacifique), 9h (heure de l’Est) ou 14h (heure de Paris).

Le compte japonais officiel de Pokémon a confirmé que cette présentation sera diffusée sur YouTube, laissant présager la publication d’un nouveau trailer consacré à ce DLC très attendu. Selon les premières informations, cette extension mettra en avant deux versions de Méga-Raichu ainsi que le Pokémon fabuleux Hoopa, déjà aperçu dans plusieurs fuites récentes.

Le contenu additionnel Méga-Dimension prolongera l’aventure de Légendes Pokémon : Z-A et se déclinera en deux vagues de mise à jour :

Première vague – Tenues Holo X&Y : disponible depuis le 16 octobre 2025 , elle permet de personnaliser davantage son avatar avec de nouvelles tenues inspirées de la région de Kalos.

disponible depuis le , elle permet de personnaliser davantage son avatar avec de nouvelles tenues inspirées de la région de Kalos. Deuxième vague – Scénario additionnel : prévue d’ici le 28 février 2026, cette partie apportera une nouvelle histoire jouable, accessible uniquement après avoir terminé la trame principale de Légendes Pokémon : Z-A.

En bonus, toute personne achetant Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension avant le 28 février 2026 recevra un code pour un ensemble de Poké Balls somptueuses. Ce pack inclut 12 Poké Balls, réparties en quatre variétés différentes, parfaites pour capturer certains Pokémon rares ou légendaires. L’offre s’applique aussi bien aux achats effectués sur l’eShop qu’à ceux réalisés en magasin via une carte ou un code de téléchargement.

Pour profiter de ce contenu additionnel, il est nécessaire de posséder une copie de Légendes Pokémon : Z-A sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, ainsi qu’une connexion Internet haut débit. L’utilisation des services en ligne requiert un compte Nintendo actif et l’acceptation des conditions d’utilisation correspondantes.

Enfin, les joueuses et joueurs devront veiller à disposer d’un espace de stockage suffisant sur leur console. Si nécessaire, il sera possible d’utiliser une carte microSD compatible sur Nintendo Switch, ou une carte microSD Express sur Nintendo Switch 2, pour télécharger le DLC complet.