Nintendo a dévoilé le classement des jeux les plus vendus sur le Nintendo eShop japonais pour le mois d’octobre 2025, couvrant à la fois les ventes sur Nintendo Switch 2 et sur Nintendo Switch. Ces classements se basent uniquement sur les ventes numériques payantes, incluant les achats réalisés sur l’eShop et le My Nintendo Store, mais excluant les jeux Free-to-Play. Les résultats sont également établis selon les revenus générés, avec chaque version ou bundle comptabilisé séparément.
Sans surprise, c’est Pokémon Legends: Z-A qui s’impose sur les deux générations de consoles. Sorti le 16 octobre 2025, le titre de The Pokémon Company prend la première place du classement aussi bien sur Switch 2 que sur Switch, confirmant son statut d’immense succès commercial au Japon.
Sur Nintendo Switch 2, le top 3 est entièrement dominé par des nouveautés. Derrière Pokémon Legends: Z-A, on retrouve Dragon Quest I & II HD-2D Remake, sorti le 30 octobre, qui se hisse directement à la deuxième position, suivi par Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, troisième malgré sa sortie début novembre — preuve d’un démarrage fulgurant grâce aux précommandes. Mario Kart World, toujours solide plusieurs mois après son lancement en juin, conserve une honorable quatrième place, tandis que Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles et Donkey Kong Bananza poursuivent leurs ventes régulières. On notera également les bonnes performances de Persona 3 Reload, OBAKEIDORO 2: Chase & Seek, et Little Nightmares III, tous entrés directement dans le top 10.
Du côté de la Nintendo Switch, les tendances restent proches, mais avec une diversité un peu plus marquée. Pokémon Legends: Z-A occupe là encore la première position, suivi du duo Dragon Quest I & II HD-2D Remake et Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, compilation sortie début octobre et accueillie avec enthousiasme par les fans de la série. D’autres nouveautés réussissent à se frayer un chemin dans le classement, comme Once Upon A Katamari, Little Nightmares III ou encore BALL x PIT, tous lancés en octobre.
Les titres indétrônables de longue date continuent de faire bonne figure : Minecraft, Animal Crossing: New Horizons et Super Smash Bros. Ultimate restent dans le top 20, malgré des années d’existence. Le jeu de simulation Story of Seasons: Grand Bazaar, bien que sorti fin août, chute après avoir dominé le classement de septembre. Enfin, plusieurs remises temporaires — notamment sur Persona 5 Royal ou POWER PROS 2024-2025 — ont contribué à maintenir ces jeux dans le haut du tableau.
Classement Nintendo Switch 2 – octobre 2025 (eShop Japon)
|Rang
|Jeu
|Éditeur
|Statut
|01
|Pokémon Legends: Z-A Nintendo Switch 2 Edition
|The Pokémon Company
|NEW
|02
|DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake
|Square-Enix
|NEW
|03
|Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
|Koei-Tecmo
|NEW
|04
|Mario Kart World
|Nintendo
|05
|Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Nintendo Switch 2 Edition
|Square-Enix
|06
|Donkey Kong Bananza
|Nintendo
|07
|Persona 3 Reload
|Atlus
|NEW
|08
|OBAKEIDORO 2: Chase & Seek
|FREE STYLE
|NEW
|09
|Little Nightmares III
|Bandai-Namco
|NEW
|10
|Hades II Nintendo Switch 2 Edition
|Supergiant Games
Classement Nintendo Switch – octobre 2025 (eShop Japon)
|Rang
|Jeu
|Éditeur
|Statut
|01
|Pokémon Legends: Z-A
|The Pokémon Company
|NEW
|02
|DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake
|Square-Enix
|NEW
|03
|Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
|Nintendo
|NEW
|04
|Once Upon A KATAMARI
|Bandai-Namco
|NEW
|05
|Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
|Square-Enix
|06
|Super Mario Galaxy 2
|Nintendo
|NEW
|07
|Little Nightmares III
|Bandai-Namco
|NEW
|08
|Minecraft
|Mojang / Microsoft Japan
|09
|Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Deluxe Edition
|Square-Enix
|10
|Once Upon A KATAMARI King of All Sounds
|Bandai-Namco
|NEW
|11
|Animal Crossing: New Horizons
|Nintendo
|12
|POWER PROS 2024-2025
|Konami
|13
|Story of Seasons: Grand Bazaar
|Marvelous
|14
|Persona 5 Royal
|Atlus
|15
|Little Nightmares III Digital Deluxe Edition
|Bandai-Namco
|NEW
|16
|Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics
|Nintendo
|17
|Super Smash Bros. Ultimate
|Nintendo
|18
|DRAGON QUEST III HD-2D Remake
|Square-Enix
|19
|BALL x PIT
|Devolver Digital
|NEW
|20
|Urban Myth Dissolution Center
|SHUEISHA GAMES
