Nintendo a dévoilé le classement des jeux les plus vendus sur le Nintendo eShop japonais pour le mois d’octobre 2025, couvrant à la fois les ventes sur Nintendo Switch 2 et sur Nintendo Switch. Ces classements se basent uniquement sur les ventes numériques payantes, incluant les achats réalisés sur l’eShop et le My Nintendo Store, mais excluant les jeux Free-to-Play. Les résultats sont également établis selon les revenus générés, avec chaque version ou bundle comptabilisé séparément.

Sans surprise, c’est Pokémon Legends: Z-A qui s’impose sur les deux générations de consoles. Sorti le 16 octobre 2025, le titre de The Pokémon Company prend la première place du classement aussi bien sur Switch 2 que sur Switch, confirmant son statut d’immense succès commercial au Japon.

Sur Nintendo Switch 2, le top 3 est entièrement dominé par des nouveautés. Derrière Pokémon Legends: Z-A, on retrouve Dragon Quest I & II HD-2D Remake, sorti le 30 octobre, qui se hisse directement à la deuxième position, suivi par Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, troisième malgré sa sortie début novembre — preuve d’un démarrage fulgurant grâce aux précommandes. Mario Kart World, toujours solide plusieurs mois après son lancement en juin, conserve une honorable quatrième place, tandis que Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles et Donkey Kong Bananza poursuivent leurs ventes régulières. On notera également les bonnes performances de Persona 3 Reload, OBAKEIDORO 2: Chase & Seek, et Little Nightmares III, tous entrés directement dans le top 10.

Du côté de la Nintendo Switch, les tendances restent proches, mais avec une diversité un peu plus marquée. Pokémon Legends: Z-A occupe là encore la première position, suivi du duo Dragon Quest I & II HD-2D Remake et Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, compilation sortie début octobre et accueillie avec enthousiasme par les fans de la série. D’autres nouveautés réussissent à se frayer un chemin dans le classement, comme Once Upon A Katamari, Little Nightmares III ou encore BALL x PIT, tous lancés en octobre.

Les titres indétrônables de longue date continuent de faire bonne figure : Minecraft, Animal Crossing: New Horizons et Super Smash Bros. Ultimate restent dans le top 20, malgré des années d’existence. Le jeu de simulation Story of Seasons: Grand Bazaar, bien que sorti fin août, chute après avoir dominé le classement de septembre. Enfin, plusieurs remises temporaires — notamment sur Persona 5 Royal ou POWER PROS 2024-2025 — ont contribué à maintenir ces jeux dans le haut du tableau.

Classement Nintendo Switch 2 – octobre 2025 (eShop Japon)

Rang Jeu Éditeur Statut 01 Pokémon Legends: Z-A Nintendo Switch 2 Edition The Pokémon Company NEW 02 DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake Square-Enix NEW 03 Hyrule Warriors: Age of Imprisonment Koei-Tecmo NEW 04 Mario Kart World Nintendo 05 Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Nintendo Switch 2 Edition Square-Enix 06 Donkey Kong Bananza Nintendo 07 Persona 3 Reload Atlus NEW 08 OBAKEIDORO 2: Chase & Seek FREE STYLE NEW 09 Little Nightmares III Bandai-Namco NEW 10 Hades II Nintendo Switch 2 Edition Supergiant Games

Classement Nintendo Switch – octobre 2025 (eShop Japon)