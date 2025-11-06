Après plusieurs mois d’attente, Dave the Diver Nintendo Switch 2 Edition est enfin disponible sur le Nintendo eShop. Initialement teasée cet été, cette nouvelle édition marque l’arrivée officielle du jeu culte sur la nouvelle console de Nintendo, avec des améliorations techniques notables et une mise à niveau gratuite pour les possesseurs de la version Switch d’origine.

Présenté au départ comme une simple mise à jour gratuite, Dave the Diver revient finalement sous la forme d’une version dédiée à la Switch 2, tirant pleinement parti des capacités de la console. Les joueurs peuvent désormais profiter d’une résolution plus élevée et d’un taux de rafraîchissement amélioré, rendant les plongées et les scènes sous-marines encore plus immersives.

Toujours proposé à 19,99 $ sur l’eShop, le jeu bénéficie en plus d’une réduction de 40 % jusqu’au 13 novembre 2025, et ceux qui possèdent déjà la version Switch 1 peuvent télécharger cette édition sans frais supplémentaires.

Pour rappel, Dave the Diver est un jeu d’aventure et de gestion solo, mélangeant exploration sous-marine, pêche et restauration. Le joueur incarne Dave, un plongeur au grand cœur, qui passe ses journées à explorer les profondeurs mystérieuses du Blue Hole pour capturer poissons et trésors, et ses soirées à gérer un restaurant de sushis exotique aux côtés de personnages hauts en couleur.

Ce mélange unique entre RPG, gestion et action a largement contribué à son succès critique et commercial. Le jeu repose sur une boucle de gameplay particulièrement addictive : la journée, on plonge dans un environnement marin en constante évolution, truffé de dangers et de créatures variées ; la nuit, on prépare les recettes, on sert les clients et on améliore son matériel grâce aux bénéfices accumulés. Les éléments rogue-like renforcent la tension de chaque plongée — une panne d’oxygène peut tout faire perdre, du butin aux poissons rares.

Dave the Diver se distingue aussi par son ton léger et son humour constant. Les dialogues, les mini-jeux et les situations absurdes confèrent au titre une atmosphère unique et accessible, loin de la gravité habituelle des jeux d’aventure. Les nombreux personnages secondaires, chacun plus excentrique que le précédent, contribuent à ce ton décalé tout en enrichissant la narration.

Techniquement, le jeu se démarque par une direction artistique hybride, mêlant graphismes 2D pixelisés et environnements 3D détaillés. Le rendu marin, inspiré du réel phénomène du Blue Hole, offre un spectacle visuel saisissant, peuplé de plus de 200 espèces aquatiques différentes.

Enfin, le contenu additionnel ne manque pas : mini-jeux, quêtes secondaires et intrigues parallèles viennent enrichir une expérience déjà dense. Chaque partie réserve son lot de découvertes, que ce soit dans les profondeurs abyssales ou derrière le comptoir du restaurant.