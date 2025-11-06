Feral Interactive a enfin levé le voile sur la date de sortie de Hitman: Absolution sur Nintendo Switch. Prévu pour le 13 novembre 2025, le retour de l’Agent 47 sur console portable marque une nouvelle étape dans la stratégie de réédition du studio britannique, déjà responsable de plusieurs portages soignés sur les plateformes Nintendo.

Annoncé durant l’été 2025, Hitman: Absolution s’était jusque-là contenté d’une fenêtre de lancement vague. Il s’agira d’une version complète du titre sorti initialement en 2012, proposée uniquement en téléchargement au prix de 29,99€ sur le Nintendo eShop. Cette arrivée s’inscrit dans la continuité de Hitman: World of Assassination, paru sur Switch 2 en juin dernier, confirmant le retour progressif de la franchise d’IO Interactive sur les machines de Nintendo.

Dans Hitman: Absolution, le célèbre assassin au code-barres est trahi, traqué et contraint de protéger une jeune fille détenant un dangereux secret. Ce cinquième épisode se distingue par son ton plus narratif et introspectif : l’Agent 47 y apparaît plus humain, tiraillé entre son devoir et sa conscience. Si cette orientation avait divisé la critique à sa sortie, le jeu est aujourd’hui réévalué pour ses qualités intrinsèques de gameplay, offrant un équilibre réussi entre action, infiltration et mise en scène hollywoodienne.

Le titre proposera plus de vingt missions différentes, chacune laissant une large place à la liberté d’action. Les joueurs pourront choisir leur approche — infiltration silencieuse, chaos total ou stratégie hybride — avec toujours la possibilité d’explorer, d’expérimenter et de rejouer pour améliorer leurs performances. Déguisements, diversions, assassinats créatifs et utilisation du célèbre mode Instinct seront bien au rendez-vous. Ce dernier permet d’anticiper les déplacements ennemis, de repérer les opportunités d’exécution et d’optimiser chaque élimination avec une précision chirurgicale.

Feral Interactive précise dans son communiqué que cette édition « conserve toutes les marques de fabrique de la série, tout en présentant un Agent 47 plus complexe, conscient des conséquences de ses actes, pour le meilleur comme pour le pire ». Une philosophie qui colle parfaitement à l’esprit du jeu, où chaque mission encourage la créativité et la prise de risque calculée.

Sur le plan technique, la version originale de Hitman: Absolution exploitait le moteur Glacier 2™, développé spécifiquement pour ce projet. Il offrait déjà à l’époque une mise en scène cinématographique, une atmosphère sombre et réaliste, ainsi qu’un monde crédible où chaque PNJ réagit aux actions du joueur. Cette immersion devrait être préservée dans la version Switch, optimisée pour le jeu portable sans compromis sur la qualité visuelle.

Autre élément notable : le Contracts Mode, très apprécié des fans, fera son retour via une mise à jour post-lancement prévue en 2026. Ce mode permettra aux joueurs de créer leurs propres contrats d’assassinat, de partager leurs défis et de rivaliser pour les meilleurs scores, en ligne et entre amis.

Enfin, Feral Interactive a confirmé qu’une version optimisée pour la Nintendo Switch 2 est également prévue pour 2026, bien qu’aucune date précise n’ait encore été annoncée. Celle-ci pourrait apporter des améliorations techniques supplémentaires, profitant des capacités accrues de la nouvelle console hybride.