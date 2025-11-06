SEGA met aujourd’hui en ligne le contenu gratuit Ichiban Kasuga pour Sonic Racing: CrossWorlds ! Les joueurs peuvent dès maintenant incarner Ichiban Kasuga, le héros de Yokohama, sur les pistes !

Le contenu gratuit Ichiban inclut :

Ichiban jouable

Le véhicule d’Ichiban, le Dragon Brave

Des emotes et sons spéciaux

Les joueurs qui possèdent la version Standard (physique ou numérique) ou la version Digital Deluxe du jeu recevront automatiquement le contenu gratuit Ichiban. Assurez-vous que la dernière version du jeu est installée afin que le contenu puisse être téléchargé correctement.

Sonic Racing: CrossWorlds est maintenant disponible en version numérique et physique sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One et PC à partir de 69,99 €, et sur Nintendo Switch™, Nintendo Switch™- OLED Model et Nintendo Switch™ Lite à partir de 59,99 €.