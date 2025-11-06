SEGA met aujourd’hui en ligne le contenu gratuit Ichiban Kasuga pour Sonic Racing: CrossWorlds ! Les joueurs peuvent dès maintenant incarner Ichiban Kasuga, le héros de Yokohama, sur les pistes !
Le contenu gratuit Ichiban inclut :
- Ichiban jouable
- Le véhicule d’Ichiban, le Dragon Brave
- Des emotes et sons spéciaux
Les joueurs qui possèdent la version Standard (physique ou numérique) ou la version Digital Deluxe du jeu recevront automatiquement le contenu gratuit Ichiban. Assurez-vous que la dernière version du jeu est installée afin que le contenu puisse être téléchargé correctement.
Sonic Racing: CrossWorlds est maintenant disponible en version numérique et physique sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One et PC à partir de 69,99 €, et sur Nintendo Switch™, Nintendo Switch™- OLED Model et Nintendo Switch™ Lite à partir de 59,99 €.
Laisser un commentaire