La première mise à jour post-lancement de Pokémon Legends: Z-A est désormais disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Numérotée version 1.0.2, cette mise à jour corrige plusieurs bugs notables affectant la progression dans certaines missions, ainsi que le déroulement des combats contre les dresseurs. Elle apporte également quelques ajustements d’équilibrage dans les combats classés.

Cette mise à jour est obligatoire pour accéder aux fonctionnalités en ligne. À noter également que la communication locale n’est pas compatible avec les versions antérieures du jeu : tous les joueurs doivent donc disposer de la même version pour jouer ensemble.

Détails de la mise à jour 1.0.2

Corrections de bugs

Correction d’un problème empêchant la capture d’un Pokémon si le joueur n’avait jamais ouvert l’écran des boîtes alors que celles-ci étaient pleines avant le premier combat de Méga-Évolution . Ce bug pouvait également bloquer certaines missions secondaires nécessitant l’obtention d’un Pokémon.

alors que celles-ci étaient pleines avant le premier combat de . Ce bug pouvait également bloquer certaines missions secondaires nécessitant l’obtention d’un Pokémon. Correction d’un bug dans certaines missions secondaires , où un changement jour/nuit survenant en même temps qu’une attaque rendait la cible impossible à toucher, bloquant ainsi la progression de la quête.

, où un changement survenant en même temps qu’une rendait la cible impossible à toucher, bloquant ainsi la progression de la quête. Résolution d’un problème pendant les combats de dresseurs : si l’adversaire changeait de Pokémon au moment où le joueur déclenchait une Méga-Évolution , le combat devenait bloqué car l’adversaire ne pouvait plus envoyer son Pokémon suivant.

: si l’adversaire changeait de Pokémon au moment où le joueur déclenchait une , le combat devenait bloqué car l’adversaire ne pouvait plus envoyer son Pokémon suivant. Autres ajustements mineurs de stabilité et de performance.

Ajustements des combats classés