The Pokémon Company International a révélé aujourd’hui de nouvelles informations sur le contenu additionnel Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension.Une mission secondaire EX pour Légendes Pokémon : Z-A déjà disponible en jeu a également été dévoilée.



Laissez-vous emporter par la nouvelle bande-annonce de Méga-Dimension, le contenu additionnel de Légendes Pokémon : Z-A. Votre aventure à Illumis va bientôt prendre un nouveau tournant avec l’apparition de failles menant à un univers singulier, nommé Extra Illumis. La prudence est de mise dans cet endroit étrange, qui est peuplé de Pokémon dont le niveau extradimensionnel dépasse la limite normale de 100. Mais le jeu en vaut la chandelle : vous pourriez y croiser des Pokémon rares, ou des Pokémon méga-évolués encore jamais vus.

Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension

Le contenu additionnel Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension sortira le mercredi 10 décembre 2025 sur les consoles Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

À la découverte d’Extra Illumis

Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension fera de nouveau voyager les Dresseurs et Dresseuses à Illumis, alors que des distorsions spatiales ont commencé à apparaître aux quatre coins de la ville. Anya, qui confectionne des Donuts, et son partenaire, le Pokémon fabuleux Hoopa, guideront les joueurs et joueuses dans la mystérieuse dimension connue sous le nom d’Extra Illumis. Ce lieu étrange abrite des Pokémon méga-évolués récemment découverts ainsi que des Pokémon habituellement introuvables à Illumis, dont certains auront surpassé la limite du niveau 100 grâce aux niveaux extradimensionnels.

Hoopa peut réveiller ses pouvoirs en recevant des Donuts d’Anya, et ainsi transformer les distorsions en portails menant à l’extradimension. Dans l’extradimension, ces Donuts confectionnés à partir de différentes Baies octroient des effets variés. Ils peuvent par exemple renforcer vos Pokémon. Les Donuts préparés à l’aide de Baies extradimensionnelles seront très utiles pour affronter les Pokémon de très haut niveau présents à Extra Illumis.

De nouveaux alliés prendront part à l’aventure, comme Cornélia, l’héritière de la Méga-Évolution qui a pour but de croiser tous les Pokémon méga-évolués. Aux côtés de la Team MZ, les joueurs et joueuses exploreront Extra Illumis pour percer ses secrets et faire face aux étranges évènements qui affectent Illumis.

Des Pokémon méga-évolués récemment découverts

Méga-Éoko et Méga-Glaivodo feront leur première apparition dans Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension.

Quand Éoko méga-évolue, de petites répliques apparaissent et ondulent constamment, même si aucun vent ne souffle. Lorsqu’Éoko pousse un cri, l’écho de ses répliques entre en résonance et crée ainsi une puissante attaque sonore capable de terrasser n’importe quel adversaire.

Glaivodo devient encore plus redoutable après la Méga-Évolution. Il peut générer encore plus d’énergie glaciaire et manier son immense lame dorsale qui a gagné en taille et en puissance. Rien qu’avec le poids de cette lame, il peut trancher ou écraser tout ce qui se trouve sur son passage. La Méga-Gemme qui permet de faire méga-évoluer Glaivodo peut être obtenue dans le Club de Combat Z-A, en guise de récompense suite à une promotion dans les combats classés en ligne.

Une mission secondaire EX permettant d’obtenir le Pokémon fabuleux Diancie est maintenant disponible dans Légendes Pokémon : Z-A

À partir du jeudi 6 novembre, vous pourrez recevoir une Diancite via la fonction Cadeau Mystère dans le jeu de base Légendes Pokémon : Z-A. Cette Diancite permet de débloquer l’occasion de rencontrer et d’attraper le Pokémon Joyau Diancie via la mission secondaire EX « Un scintillement sans pareil ».

Une fois la Diancite récupérée via Cadeau Mystère, les Dresseurs et Dresseuses pourront se rendre à l’Agence Beladonis où Gribouille, le Psystigri partenaire de Millie, montrera de l’intérêt pour la Méga-Gemme. C’est ainsi que se lancera la mission secondaire EX. Terminer cette mission permettra aux joueurs et joueuses d’ajouter Diancie à leur équipe, puis d’utiliser la Diancite pour le faire méga-évoluer en Méga-Diancie.