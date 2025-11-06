SEGA vient d’annoncer la sortie officielle de Sonic Racing: CrossWorlds – Nintendo Switch 2 Edition, prévue le jeudi 4 décembre 2025 en version numérique sur la nouvelle console de Nintendo. Cette édition modernisée permettra aux joueurs de retrouver Sonic et ses amis dans des courses endiablées taillées pour les performances accrues de la Switch 2.

Le jeu sera proposé au prix de 69,99 € sur le Nintendo eShop, et une édition physique arrivera au début de l’année 2026, avec la version complète du jeu directement sur cartouche.

Une édition optimisée et un pack de mise à niveau

Les joueurs possédant déjà Sonic Racing: CrossWorlds sur Nintendo Switch pourront opter pour un Upgrade Pack à 10 €, leur permettant de transférer leur contenu et leur progression vers la version Switch 2. SEGA proposera par ailleurs une offre de lancement à moitié prix : le pack sera disponible à 5 € du 4 au 11 décembre 2025. Cette mise à jour inclura également des améliorations techniques adaptées à la nouvelle console, garantissant une expérience de jeu plus fluide et plus détaillée.

Les acheteurs de la version Switch 2 bénéficieront d’un contenu additionnel exclusif, le “Werehog Pack”, offert jusqu’au 17 décembre 2025. Ce DLC proposera de nouveaux éléments inspirés de l’univers de Sonic Unleashed, renforçant le contenu déjà riche du jeu. Sorti initialement le 25 septembre 2025 sur PlayStation, Xbox, Switch et PC, Sonic Racing: CrossWorlds a déjà dépassé le million d’exemplaires vendus. SEGA capitalise ainsi sur ce succès pour offrir une version repensée, plus performante et prête à profiter du hardware de la Switch 2.