Les fans de Terminator devront patienter encore un peu avant de replonger dans la guerre contre les machines. L’éditeur Reef Entertainment a confirmé un nouveau report pour Terminator 2D : No Fate, désormais attendu pour le 12 décembre 2025 sur toutes les plateformes.

Ce retard, le troisième depuis l’annonce du jeu, concerne aussi bien les versions physiques que numériques. Le studio explique que tous les composants des éditions physiques sont enfin arrivés, mais que le processus d’assemblage nécessite encore un peu de temps. Reef souhaite en effet synchroniser la sortie mondiale des éditions physiques et digitales, afin que tous les joueurs puissent découvrir le titre simultanément.

Ce décalage n’est pas dramatique — à peine deux semaines supplémentaires — et permettra au studio de livrer un produit final à la hauteur des attentes. Reef Entertainment s’est d’ailleurs adressé directement à sa communauté pour remercier les joueurs de leur patience, assurant que l’équipe est “presque au bout du voyage” et qu’elle veut livrer “le jeu que les fans méritent”.

Développé par Bitmap Bureau, Terminator 2D : No Fate propose une relecture rétro en pixel art du film culte Terminator 2: Judgment Day, avec une mise en scène fidèle aux scènes iconiques tout en introduisant des scénarios inédits et plusieurs fins possibles. Le joueur incarne tour à tour Sarah Connor, John Connor et le T-800, affrontant le redoutable T-1000 et les forces de Skynet dans des missions d’action variées, mêlant tir, infiltration et séquences d’évasion.

Le jeu promet une expérience arcade classique, combinant visuels 2D détaillés, bande-son cinématique et une reconstruction fidèle des musiques du film. Plusieurs modes de jeu sont annoncés :

Story Mode , retraçant la trame principale inspirée du film et des histoires inédites ; Arcade Mode , pour enchaîner les niveaux et viser le meilleur score ; Infinite Mode et Boss Rush , pour les amateurs de défis intenses ;



Mother of the Future et Level Training, afin de prolonger la durée de vie et perfectionner son gameplay.

Les précommandes physiques sont déjà ouvertes pour Nintendo Switch, avec trois éditions distinctes :

La Day One Edition , comprenant une jaquette réversible , une affiche en tissu “Unknown Future” , une pièce d’arcade métallique collector de 25 mm , un manuel couleur et une boîte collector .

, comprenant une , une , une , un et une . La Collector’s Edition , qui ajoute une boîte métallique Steelbook® , une affiche “Fiery Visions” , un presse-papier en métal premium , un flipbook et un artbook complet .

, qui ajoute une , une , un , un et un . L’Online Exclusive Edition, vendue exclusivement sur la boutique Reef Direct, inclut une boîte collector noire unique et une affiche en tissu “Steel Mill Showdown” en bonus.