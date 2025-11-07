Ubisoft a déjà impressionné avec le portage de Star Wars Outlaws sur Nintendo Switch 2, si bien que beaucoup d’attentes entourent désormais Assassin’s Creed Shadows, prévu sur la console hybride le mois prochain.

Le site Digital Foundry s’est penché sur les premières séquences de gameplay disponibles et confirme que, bien que le jeu tienne globalement la route, plusieurs compromis techniques ont été faits par rapport aux versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

D’après leurs analyses, le ray tracing est totalement absent du rendu Switch 2, et l’éclairage paraît plus plat que sur les autres plateformes, notamment dans les environnements extérieurs où la gestion des ombres et des transitions lumineuses est moins nuancée. Les développeurs semblent avoir opté pour une technique d’illumination globale classique, similaire à celle utilisée dans les modes performance des consoles concurrentes, voire dans la version Series S. De plus, la qualité des ombres, des effets volumétriques et du flou de mouvement par objet est en retrait. Ces réductions sont considérées comme normales lorsqu’un jeu ambitieux est adapté à un matériel moins puissant.

Cependant, la bonne nouvelle est que la fluidité semble solide à 30 images par seconde, et Digital Foundry indique qu’il y a “certainement des raisons d’être optimiste” quant à la qualité du port. Les premières analyses image par image du trailer officiel (limité à 720p et 30 FPS sur la chaîne YouTube de Nintendo) montrent une stabilité encourageante, même si la performance finale devra être confirmée une fois le jeu complet disponible.

L’équipe rappelle que la version Xbox Series S du jeu rencontrait des difficultés à maintenir un framerate stable, et que l’absence de ray tracing sur Switch 2 n’est donc pas une surprise. Néanmoins, le fait qu’Ubisoft ait choisi de porter Assassin’s Creed Shadows, un titre initialement conçu comme exclusif aux consoles nouvelle génération, est perçu comme un signal fort quant aux capacités de la nouvelle machine de Nintendo.