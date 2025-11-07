Après de nombreux retards, Inazuma Eleven: Victory Road semble enfin prêt à fouler le terrain. La date de sortie, fixée au 13 novembre 2025, est maintenue à une semaine du lancement, et LEVEL-5 a partagé ce qu’il appelle les “Final Trailers”, confirmant ainsi que le jeu est bel et bien finalisé. Ces nouvelles vidéos, disponibles en ligne, offrent un aperçu complet du projet et promettent un retour en grande forme pour la célèbre série de football RPG.

Le nouvel opus s’annonce particulièrement ambitieux : il proposera un tout nouveau scénario, plus de 5 400 personnages à collectionner et entraîner, et un mode compétitif approfondi, garantissant une durée de vie considérable pour les fans comme pour les nouveaux joueurs.

Un nouveau chapitre 25 ans après le premier Inazuma Eleven

L’histoire de Victory Road se déroule un quart de siècle après les événements du premier jeu. Le protagoniste Destin Billows, en quête d’un monde sans football, s’inscrit au South Cirrus Junior High. Parallèlement, Harper Evans, surnommé le “Football Monster”, brille au sein de Raimon Junior High, l’équipe la plus prestigieuse du pays. La rencontre de ces deux talents opposés marque le début d’un récit inédit, plein d’émotion et de rivalités.

Chronicle Mode : 5 400 héros réunis

Le Chronicle Mode permet de revivre les matchs emblématiques de la saga à travers les yeux de Victorio, un garçon venu du futur. Plus de 5 400 personnages issus de tous les épisodes précédents pourront être recrutés, entraînés et combinés pour composer l’équipe ultime. C’est la plus vaste base de données de la série à ce jour.

Bond Station : créer sa propre “Bond Town”

Le mode Bond Station (ou “Kizuna Station”) introduit un aspect social et créatif inédit. Les joueurs peuvent aménager leur propre ville en plaçant des objets nostalgiques tirés de la série, personnaliser leur avatar, inviter leurs amis et disputer des matchs ensemble. L’avatar créé peut également être utilisé dans les matchs, offrant une continuité entre personnalisation et gameplay.

Une mise en scène animée par le studio MAPPA

Les cinématiques animées du jeu sont réalisées en collaboration avec le prestigieux studio MAPPA, garantissant la plus longue séquence animée de toute la série. Grâce à cette coopération, l’expérience narrative s’annonce plus intense et immersive que jamais, fusionnant le style anime emblématique de la franchise avec une réalisation moderne et dynamique.