SEGA vient de partager les détails techniques complets concernant la version Nintendo Switch 2 de Sonic Racing: CrossWorlds, notamment en ce qui concerne la résolution et le framerate. Ces informations couvrent aussi bien le mode docké que le mode portable.

La bonne nouvelle, c’est que le jeu tournera à 60 images par seconde sur Switch 2 dans la majorité des cas — une nette amélioration par rapport à la version Switch originale, limitée à 30 fps. Seule exception : le mode écran partagé à 4 joueurs, qui repasse à 30 fps pour des raisons de performance.

Voici le détail complet des performances :

Mode docké, solo et 2 joueurs : 2560×1440 @ 60 fps

: 2560×1440 @ 60 fps Mode docké, 4 joueurs : 2560×1440 @ 30 fps

: 2560×1440 @ 30 fps Mode portable, solo et 2 joueurs : 1920×1080 @ 60 fps

: 1920×1080 @ 60 fps Mode portable, 4 joueurs : 1920×1080 @ 30 fps

SEGA a également confirmé que Sonic Racing: CrossWorlds aura droit à une sortie physique sur Nintendo Switch 2, avec l’intégralité du jeu sur cartouche, sans téléchargement additionnel requis. En revanche, aucune édition collector n’est prévue pour le moment. Une version numérique sera également disponible, avec un poids estimé à 16 Go (taille finale à confirmer).

Côté compatibilité, le jeu proposera du cross-platform matchmaking, permettant aux joueurs de s’affronter quelle que soit leur plateforme.

Sonic Racing: CrossWorlds – Nintendo Switch 2 Edition sortira en version numérique le 4 décembre 2025, la version physique étant prévue un peu plus tard. Le jeu sera proposé à 69,99 $, tandis qu’un Upgrade Pack à 10 $ permettra aux possesseurs de la version Switch d’accéder à l’édition Switch 2, avec transfert de contenu et de progression. Une offre de lancement réduira temporairement le prix de l’Upgrade Pack à 5 $ entre le 4 et le 11 décembre 2025.

CrossWorlds promet une expérience de course effrénée mêlant terre, mer, air et espace, grâce au système de Travel Rings permettant de traverser plusieurs dimensions pendant les courses.

Au programme :