Le studio Stormcloud Games, déjà connu pour Brut@l, a dévoilé son tout nouveau projet : Junkster, un jeu d’action et de plateforme 3D qui mise sur un mécanisme de construction original. Le titre est officiellement prévu sur Nintendo Switch 2, même si aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

Dans Junkster, les joueurs incarnent UM-13, surnommé UM, un petit robot de chantier intrépide qui s’écrase sur une planète-décharge dangereuse après un accident spatial. Privé de son vaisseau et séparé de sa cargaison d’artefacts humains précieux, UM devra faire preuve d’ingéniosité pour remettre son navire en état et retrouver les objets perdus. Son seul outil : un robo-wrench, une clé mécanique multifonction qui lui permettra de manipuler, réparer et transformer les débris qui jonchent la planète.

L’une des particularités de Junkster réside dans son système de construction, où UM pourra littéralement transformer les déchets de la galaxie en outils fonctionnels pour progresser dans un environnement aussi hostile que plein de surprises. Cette mécanique de création s’intègre au cœur de l’exploration et des combats, où le joueur devra improviser en permanence face aux dangers de la planète.

La narration prend une forme originale : Junkster est présenté comme une série de bandes dessinées interactives, chaque “numéro” mettant en scène une nouvelle aventure d’UM face à des mutants de ferraille affamés ou des robots renégats. Chaque épisode promet une dose d’action, d’humour et de bricolage spatial, renforçant l’identité singulière du jeu. En bonus, chaque “numéro” s’accompagne d’un jouet virtuel à collectionner, clin d’œil assumé à la nostalgie des figurines et magazines de science-fiction des années 80 et 90.