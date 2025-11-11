En tant que passionnés de jeux de cartes et d’aventures roguelikes, on est toujours à l’affût du prochain titre capable de renouveler le genre. C’est avec cet œil critique et cet espoir en poche qu’on a posé les mains sur Deathless. The Hero Quest, le dernier-né de 1C Game Studios – connu pour la simulation aérienne IL-2 Sturmovik – débarqué sur Nintendo Switch. Après de nombreuses heures à arpenter les terres de Belosvet, voici notre verdict sur cette épopée slave qui mêle habilement stratégie et folklore.

On incarne l’un des quatre bogatyrs, des héros emblématiques des contes slaves, chacun ayant juré de mettre un terme aux agissements de Koschey l’Immortel. L’histoire, bien que présente, sert principalement de prétexte à l’action. Elle se dévoile par fragments, via les dialogues, les quêtes personnelles de chaque héros (le « chemin du héros ») et un « coin du savoir » qui recense les cartes, ennemis et artefacts rencontrés. L’ambiance, moins sombre que celle de The Witcher bien que s’inspirant des mêmes mythes, est étonnamment colorée et presque joyeuse. On est plus dans le conte pour enfants sages que dans la sombre épopée.

Un gameplay qui sent le déjà-vu… mais fait avec maestria

Il est impossible de parler de Deathless sans évoquer Slay the Spire. La structure est quasi identique : on choisit un héros, on avance sur une carte linéaire en choisissant entre trois nœuds aux récompenses et pénalités variables, et on engage un combat tour par tour basé sur un deck de cartes.

Le système de combat est un véritable plaisir. Chaque tour, on pioche une main et on dépense des Points d’Action (PA) pour jouer des cartes de quatre types : Attaque, Compétence, Bienfait et Grâce. La mécanique la plus intelligente est l’« Intention » des ennemis, qui affiche clairement leurs actions pour le tour suivant. Anticiper devient la clé du succès.

Deux idées originales distinguent Deathless de ses pairs. D’abord, la position des ennemis joue un rôle crucial : ils sont alignés, et seuls ceux placés en première ligne peuvent attaquer au corps à corps. De nombreuses cartes permettent de les déplacer, ce qui ajoute une dimension tactique supplémentaire aux combats. Ensuite, l’état « Mourant » apporte une mécanique unique : lorsqu’un ennemi est vaincu, il ne disparaît pas immédiatement. Son cadavre reste sur le champ de bataille, perd de la vie à chaque tour et peut bloquer l’accès aux adversaires situés à l’arrière. Certains héros peuvent même exploiter ces corps comme boucliers temporaires.

La progression est bien pensée. Une partie est un « voyage ». Si on échoue, on recommence, mais l’avancée dans la quête du héros est sauvegardée. Gagner des parties permet de gagner de l’EXP pour débloquer de nouvelles cartes. Enfin, le jeu propose une pléthore de modes de difficulté, du « cakewalk » pour débutants aux « hauts faits de gloire » (1 à 10) pour les masochistes, ainsi que trois modes de jeu (normal, hard, héroïque) qui influent sur la possibilité de sauvegarder.

Quatre héros, quatre façons de jouer

La véritable force du jeu réside dans la diversité de ses protagonistes, chacun disposant de son propre deck, de ses reliques et d’un style de jeu bien distinct. Vasilisa, la sorcière élémentaire, invoque des nourrices magiques et inflige des dégâts passifs au fil des tours. Dobrynya, le bogatyr, incarne le tank par excellence : il accumule de l’armure et frappe puissamment, même si son approche plus défensive peut sembler un peu lente. Varvara, la chasseuse de trésors, se distingue par son agilité et sa ruse ; elle excelle à déplacer les ennemis, les affaiblir et à utiliser les cadavres comme boucliers, offrant un gameplay particulièrement amusant. Enfin, Alyosha, le chasseur agressif, manie à la fois une épée et un « spellbane » en forme de pistolet, lui permettant de cibler des adversaires précis et de bannir certaines cartes pour mieux contrôler le champ de bataille.

La construction de decks est au cœur de l’expérience. On fait croître son deck en gagnant de nouvelles cartes après les combats, en les améliorant, ou en les transformant. Les reliques offrent des bonus permanents, parfois au prix d’un inconvénient, et certaines sont même conçues spécifiquement pour contrer Koschey. Les consommables sont des objets à usage unique, très utiles pour se sortir d’un mauvais pas.

Côté adversaires, le jeu puise allègrement dans le folklore slave. On affronte des sorcières (Bosorka), des vampires (Upyr), des morts-vivants et même… des oies de guerre géantes ! Les modèles ennemis sont d’une qualité exceptionnelle, avec une attention particulière portée aux détails : les femmes sont souvent belles et mystérieuses, tandis que les mâles sont grotesques et imposants.

Une réalisation soignée

Sur Nintendo Switch, Deathless est un régal pour les yeux. Les illustrations des cartes sont magnifiques, les arrière-plans sont de véritables tableaux et les animations sont fluides. On notera avec amusement que certains artworks de cartes s’inspirent de mèmes et de références pop culture.

La bande-son, quant à elle, est un sans-faute. Elle n’a rien à envier à celle de The Witcher 3, avec des thèmes épiques et atmosphériques qui plongent parfaitement dans l’ambiance. Les effets sonores sont tout aussi soignés, rendant chaque coup d’épée et chaque bouclier qui se lève particulièrement satisfaisants. L’absence de doublage est le seul point faible de ce volet.

Aucun jeu n’est parfait, et Deathless ne fait pas exception. Sa difficulté s’avère inégale : une fois les mécaniques bien assimilées, le titre peut paraître trop simple, même dans les niveaux de difficulté les plus élevés. L’équilibrage entre les héros laisse également à désirer, Dobrynya étant souvent jugé moins performant que ses compagnons. Autre faiblesse, la progression narrative dépendante du hasard : l’avancée dans l’histoire d’un héros repose sur l’apparition aléatoire de nœuds spécifiques sur la carte, ce qui peut rendre certaines parties frustrantes lorsque ces événements tardent à se manifester.