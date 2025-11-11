L’éditeur JanduSoft et le studio K148 Game Studio annoncent la sortie prochaine de Detective: Rainy Night, un jeu d’aventure narrative teinté d’horreur psychologique, prévu pour une sortie le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch.

Dans cette nouvelle itération de la série Detective, le joueur incarne Iker Carmona, un officier de police qui, après un long trajet sous la pluie, fait halte au motel “Holiday”. Ce qui devait être une simple nuit de repos se transforme rapidement en cauchemar : coupure de courant, silence radio total, véhicules inutilisables, et pluie battante qui isole le lieu du monde extérieur. Huit personnes, dont Carmona, se retrouvent piégées à l’intérieur — et chacune cache un secret.

L’aventure s’étend sur cinq jours, répartis en douze chapitres narratifs, où le joueur devra mener l’enquête face à une série de disparitions inquiétantes et de morts violentes. Chaque invité du motel possède sa propre histoire, ses mensonges et ses liens cachés avec les autres. À travers les interrogatoires, la collecte d’indices et des choix de dialogue décisifs, le joueur devra assembler les pièces d’un puzzle où la frontière entre la raison et la terreur se brouille peu à peu.

Le jeu promet une ambiance sombre et oppressante, soutenue par une écriture psychologique centrée sur la peur de l’inconnu et la paranoïa grandissante au sein du motel. “Quelque chose — ou quelqu’un — rôde dans l’ombre. Survivrez-vous à une nuit de plus ?” interroge le studio dans sa présentation.

Detective: Rainy Night sera disponible en téléchargement sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 10,99€.