On connaît tous le rituel. Chaque année, à l’approche des fêtes, une nouvelle compilation Let’s Sing débarque inévitablement sur nos consoles. Let’s Sing 2026, développé par Voxler et édité par Plaion, ne fait pas exception, débarquant le 4 novembre sur Nintendo Switch. La promesse est toujours la même : transformer son salon en salle de karaoké. Mais après plusieurs années de formules quasi identiques, cet opus parvient-il à renouveler la recette ou se contente-t-il de recycler les anciennes ? C’est ce que nous allons examiner.

La routine annuelle du karaoké

Voxler maîtrise sa formule depuis des années. Le studio français persiste avec une stratégie annuelle bien rodée, mais qui montre ses limites. On sent une certaine frilosité à innover, le studio préférant s’appuyer sur le succès passé de sa franchise plutôt que de prendre des risques. Le résultat est un jeu qui fonctionne, mais qui peine à surprendre.

L’objectif reste inchangé : chanter sur des tubes populaires en suivant les paroles qui défilent à l’écran. Le jeu s’adresse à tous les publics, des plus jeunes aux moins jeunes, avec une sélection musicale censée contenter chaque génération. Que l’on souhaite jouer en solo ou organiser des soirées jusqu’à quatre joueurs, Let’s Sing 2026 offre le cadre technique pour s’amuser entre amis ou en famille.

La structure des modes de jeu reste identique à celle des opus précédents. On retrouve ainsi le mode Carrière Soundtown, dans lequel il faut relever divers défis pour gagner des étoiles et des fans, le mode Karaoké Zone proposant à la fois le mode Classic (jouable de 1 à 4 joueurs) et le mode Feat pour chanter en duo, ainsi que le LS Fest, un mode en ligne permettant de participer à des battles en temps réel.

La seule nouveauté notable est l’ajout d’une ligne de progression en bas de l’écran lors des parties multijoueurs, permettant de suivre son avancée dans les rangs et sa position par rapport aux autres joueurs. Le système « The Tube », présenté comme nouveau, aide les débutants à trouver la bonne tonalité.

L’application comme solution universelle

L’accessibilité reste le point fort de la série. Peu importe que l’on possède des micros USB ou non, l’application gratuite Let’s Sing Companion App transforme n’importe quel smartphone en micro fonctionnel. Lors de notre test, la connexion s’est avérée stable et rapide. La reconnaissance vocale fonctionne correctement, sans décalage notable, même si on peut regretter que cette stabilité provienne surtout du fait que le jeu recycle le même moteur depuis plusieurs années.

Le jeu propose 40 titres en version de base, mélangeant hits français et internationaux. On trouve du Michel Delpech (« Le chasseur »), Bigflo & Oli (« Dommage »), Renaud (« Mistral gagnant ») ou encore Aya Nakamura (« Copines ») et Billie Eilish (« BIRDS OF A FEATHER »).

Cependant, le véritable catalogue se trouve dans le Passe VIP, un abonnement payant qui débloque plus de 180 chansons supplémentaires. Le problème économique est évident : les meilleurs titres (comme ceux de Renan Luce, Raphaël ou Mika) sont réservés aux abonnés. Heureusement, la version physique inclut un mois d’abonnement gratuit.

Dépendance du Passe VIP

L’interface a reçu quelques retouches visuelles, mais rien de révolutionnaire. Les clips vidéo officiels sont toujours au rendez-vous pour une expérience authentique. L’ajout de la barre de progression en multijoueur est bienvenu, mais ne change pas fondamentalement l’expérience. Les différents thèmes musicaux et le système de cosmétiques pour avatar reprennent les mécaniques des années précédentes.

Sans le Passe VIP, les 40 chansons de base offrent un contenu limité, même avec les différents modes de jeu. Le mode Carrière apporte une certaine longévité, mais c’est clairement l’abonnement VIP qui justifie l’achat sur la durée. Le système de saisons (LSMA Saison 1) avec cosmétiques à débloquer tente de maintenir l’intérêt, mais la première saison ne débutant que le 7 novembre, nous n’avons pu en tester tout le potentiel.