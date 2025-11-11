La Pokémon Company a annoncé la diffusion d’un nouveau trailer de Pokémon Pokopia ce jeudi 13 novembre 2025 à 15h. Cette bande-annonce sera présentée en première mondiale sur YouTube, sur la chaîne japonaise officielle de Pokémon, avant d’être relayée dans sa version anglaise peu après le début de la diffusion.

Développé par Koei Tecmo, Pokémon Pokopia est un jeu de simulation de vie inspiré à la fois d’Animal Crossing, Minecraft et Dragon Quest Builders. Présenté pour la première fois lors du Nintendo Direct de septembre 2025, le titre a immédiatement séduit les fans par son esthétique chaleureuse et son concept inédit dans l’univers Pokémon : bâtir, aménager et vivre au rythme des créatures dans un véritable paradis à leur image.

Pokémon Pokopia marque une nouvelle orientation pour la franchise, s’éloignant du format RPG traditionnel pour explorer la création, la coopération et la détente au sein d’un monde ouvert. Il s’agit également du premier jeu Pokémon exclusivement développé pour la Nintendo Switch 2, attendu pour 5 mars 2026.

Les précommandes physiques ouvriront au Japon le 13 novembre, en parallèle du trailer, tandis que les précommandes numériques débuteront la veille, le 12 novembre.