Excellente nouvelle pour les fans de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition : le jeu est désormais entièrement compatible avec la Nintendo Switch 2, après plusieurs mois de correctifs de la part de Nintendo.

Jusqu’à présent, le RPG fonctionnait globalement bien sur la nouvelle console, mais souffrait de problèmes de synchronisation des voix lors des cinématiques. Nintendo a finalement publié une mise à jour corrigeant ces dysfonctionnements, comme l’indique désormais la page eShop officielle du titre.

Les premiers signalements de bugs remontaient au lancement de la Switch 2 en juin 2025, et il aura donc fallu près de six mois pour que tout soit résolu. Cette correction s’inscrit dans la démarche de Nintendo visant à optimiser la rétrocompatibilité des jeux Switch sur sa nouvelle machine. D’ailleurs, un nouveau site dédié permet depuis peu de vérifier l’état de compatibilité des titres sur Switch 2.

Sorti à l’origine sur Wii U en 2015, puis remasterisé sur Switch en mars dernier, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition plonge les joueurs en 2054, dans un univers de science-fiction où les derniers humains, réfugiés sur la planète Mira, tentent de reconstruire une civilisation après la destruction de la Terre.

Le jeu propose une aventure en monde ouvert à travers cinq continents gigantesques peuplés de créatures hostiles. Les joueurs peuvent personnaliser leur avatar, choisir leur classe et maîtriser un système de combat complexe. Une fois intégrés à l’organisation BLADE, ils obtiennent l’accès aux Skells, de puissants mechas servant à l’exploration et aux affrontements.

En parallèle de la quête principale, il est possible de renforcer les liens avec les habitants de New Los Angeles, d’accomplir des missions annexes et de participer à des batailles multijoueurs, notamment les redoutables Global Nemesis Battles.