Plongez ou replongez dans l’univers bucolique et captivant de Reisalin Stout. La compilation Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack sur Nintendo Switch 2 rassemble les trois aventures de l’alchimiste la plus célèbre de la licence, enrichies de tous leurs contenus additionnels. C’est l’occasion idéale de (re)découvrir une série qui a su renouveler le genre avec panache, en mêlant exploration, alchimie profonde et combats dynamiques dans un écrin technique soigné.

Le cœur de l’aventure : grandir et découvrir

Derrière cette trilogie se trouve le vétéran Gust Corporation, un studio appartenant au groupe Koei Tecmo, qui fait vivre la saga Atelier depuis 1997. Avec plus de vingt titres à son actif, Gust a su, avec la série des jeux Ryza, moderniser ses recettes sans renier son ADN : un mélange unique de « slice of life », de craft intensif et d’aventure.

La trilogie suit le parcours initiatique de Ryza, une jeune fille qui passe d’une adolescence ennuyeuse sur son île natale de Kurken à une alchimiste respectée, confrontée à des enjeux mondiaux. Le premier opus plante le décor en nous présentant Ryza, Tao et Lent, trois adolescents en quête de sens et d’aventure. Le second volet, se déroulant trois ans plus tard, emmène Ryza à la capitale pour enquêter sur des ruines mystérieuses. Enfin, le troisième et dernier acte, situé un an après, conclut l’arc narratif en confrontant Ryza et ses amis à l’apparition soudaine d’un archipel inconnu et à une menace existentielle. La force de cette trilogie réside dans l’évolution palpable et touchante de ses personnages, qui gagnent en maturité à chaque épisode, traitant de thèmes plus adultes comme la responsabilité, la carrière ou les relations familiales.

Un triptyque équilibré entre exploration, alchimie et combat

Le pilier de l’expérience reste l’alchimie. Loin des systèmes obscurs de certains prédécesseurs, la trilogie « Secret » offre une approche intuitive mais étonnamment profonde. La synthèse d’objets se fait via un système de « boucles élémentaires » que l’on remplit avec des matériaux récoltés, activant ainsi des propriétés bonus. C’est un casse-tête gratifiant qui se complexifie au fil des jeux, avec l’ajout du « Link Morphing » dans le troisième opus et la mécanique centrale des Clés Secrètes, des artefacts aux effets variés (renforcement en combat, bonus en alchimie, ouverture de passages secrets).

L’exploration évolue significativement. Du découpage en zones distinctes du premier jeu, on passe à des régions entières en « mini open world » sans temps de chargement dans Atelier Ryza 3. La jouabilité s’enrichit avec la nage, la plongée et l’utilisation de montures terrestres et aquatiques qui permettent de récolter des matériaux sans même descendre de selle.

Les combats, en semi-temps réel, sont un point fort. Le système s’appuie sur une jauge d’Action Points (AP) et un Niveau Tactique. Il faut enchaîner les attaques de base pour gagner des PA, puis les dépenser pour lancer des compétences plus puissantes. La série introduit les « Actions d’Ordre », des requêtes des alliés contrôlés par l’IA qui, si elles sont exécutées, déclenchent des combos dévastateurs. Atelier Ryza 3 pousse le dynamisme plus loin en permettant d’envoyer jusqu’à cinq personnages au combat (trois actifs, deux en réserve) et introduit une jauge de « cumul d’ordres » pour des actions coordonnées encore plus tactiques.

Le plaisir de jeu manette en main

La prise en main est fluide et intuitive. La navigation dans les menus d’alchimie, bien que dense, est rendue claire grâce à une interface épurée et colorée. Sur le terrain, les commandes sont réactives. Les développeurs ont aussi pensé à la qualité de vie : un indicateur en temps réel du nombre d’objets dans le panier (Ryza 3) ou des pictogrammes sur les points de récolte pour savoir quel outil équiper sont des détails qui améliorent significativement le confort de jeu.

La bande-son, composée par divers artistes dont Asami Mitake, est un véritable atout. Les mélodies, tantôt enjouées, tantôt mélancoliques, épousent parfaitement l’ambiance estivale et aventureuse de la série. Les thèmes des combats sont entraînants sans être envahissants.

Graphiquement, la trilogie fait un bon usage des capacités de la Nintendo Switch 2. Les modèles des personnages sont détaillés, les environnements sont vastes, colorés et regorgent de vie. Le passage à des régions sans écran de chargement dans Ryza 3 est une réussite technique, même si de très rares ralentissements peuvent survenir. L’ensemble est cohérent et charmant, servant à merveille le « chara-design » de la série, notamment celui de l’héroïne éponyme.

Chaque jeu offre facilement une trentaine d’heures pour le scénario principal. Les complétionnistes pourront aisément tripler ce temps avec les quêtes annexes, la synthèse de tous les objets, les boss optionnels et le New Game+.

Le Deluxe Pack s’impose ici comme un ajout presque indispensable. Il regroupe l’ensemble des DLC de costumes, permettant d’habiller les personnages avec des tenues alternatives, comme des robes de soirée. Il ajoute également de nouveaux personnages jouables, parmi lesquels Kilo, Clifford et Romy, ainsi que des événements inédits, tels que la possibilité de suivre Empel et Lila à la capitale dans Ryza 2 ou encore de s’entraîner avec Kilo dans Ryza 3.

Mais c’est surtout pour le premier jeu que ce contenu prend tout son sens : il offre d’emblée des objets normalement obtenus très tardivement, comme un sac agrandi et des bottes de rapidité. Ces deux éléments transforment radicalement les premières heures de jeu, en réduisant les allers-retours fastidieux et en rendant l’exploration bien plus fluide. Reste que le fait que ce contenu soit proposé séparément dans la version standard soulève une certaine réserve quant à son intégration.