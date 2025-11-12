Dragon Quest VII Reimagined s’est illustré hier lors du State of Play « Japan », dévoilant de nouveaux contenus narratifs pour cette refonte très attendue du classique de Square Enix. Prévu pour le 5 février 2026 sur Nintendo Switch 2, Switch, PlayStation 5, Xbox Series et PC, le titre s’offre un nouveau trailer, disponible dès maintenant.

Cette version modernisée du RPG culte remet en scène l’histoire d’un jeune pêcheur d’Estard, dont la quête de curiosité l’amène à découvrir le Sanctuaire des Mystères. Ce lieu ancien lui permet, avec ses amis d’enfance, de voyager dans le temps et de percer un terrible secret : des terres entières ont été scellées par une force maléfique, et seul le groupe de héros peut restaurer le monde.

Dans Dragon Quest VII Reimagined, chaque région visitée sera l’occasion de vivre deux époques distinctes, un concept central à l’aventure originale, mais enrichi ici de nouvelles séquences scénarisées. Parmi elles, un chapitre inédit mettant en scène un Kiefer adulte, une révélation que Square Enix aurait préféré garder comme surprise mais qui illustre bien l’ampleur de cette refonte. Le jeu proposera également une nouvelle fin, accessible sous certaines conditions.

Techniquement, cette édition modernisée adopte un style visuel en diorama, revisitant les environnements avec un charme miniature tout en conservant l’identité artistique de la série. Le gameplay a été repensé pour plus de fluidité, et la narration, resserrée, vise à rendre l’expérience plus rythmée sans trahir l’esprit du titre d’origine.