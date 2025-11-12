Square Enix a profité du State of Play japonais organisé par Sony pour dévoiler une belle surprise : Octopath Traveler 0 dispose dès aujourd’hui d’une démo jouable permettant d’expérimenter les trois premières heures de l’aventure. Bonne nouvelle pour les fans impatients : la progression réalisée dans cette démo pourra être transférée vers le jeu complet lors de sa sortie.

Attendu pour le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2, Octopath Traveler 0 marque le retour de la célèbre série de RPG en HD-2D, tout en inaugurant une toute nouvelle histoire dans le monde d’Orsterra.

Un retour aux sources, mais avec de nouvelles ambitions

Présenté comme un nouvel épisode autonome, Octopath Traveler 0 invite les joueurs à “partir de zéro” dans une épopée de rédemption et de renaissance centrée sur les Anneaux Divins, puissants artefacts autour desquels s’articulera le destin du héros et de son monde.

Le titre conserve les fondamentaux de la série :

les graphismes HD-2D mêlant pixel art rétro et environnements 3D,

mêlant pixel art rétro et environnements 3D, les Path Actions , permettant d’interagir librement avec les habitants,

, permettant d’interagir librement avec les habitants, le système de combat Break & Boost, toujours aussi stratégique et rythmé.

Mais cette fois, Square Enix introduit une grande nouveauté : pour la première fois dans la série, les joueurs incarneront un protagoniste entièrement personnalisable et auront la possibilité de reconstruire leur village natal, dévasté par une catastrophe.

Avec sa direction artistique somptueuse et son gameplay enrichi, Octopath Traveler 0 s’annonce comme une évolution naturelle de la licence, combinant le charme classique du JRPG à une approche plus immersive et personnelle. La démo disponible dès aujourd’hui permettra d’en juger par soi-même avant le lancement complet en décembre.