Préparez-vous à reprendre les rues de Neo-Cisco, où les poings, les combos et le Rage Mode seront vos meilleures armes. L’éditeur Clear River Games, en collaboration avec City Connection, a annoncé l’arrivée de RUSHING BEAT X: Return of Brawl Brothers sur PC et Nintendo Switch 2 le 19 mars 2026.
Refonte complète du classique beat ’em up des années 90, RUSHING BEAT X: Return of Brawl Brothers remet sur le devant de la scène Rick Norton et Douglas Bild, accompagnés cette fois d’une équipe élargie de quatre nouveaux personnages jouables. Ensemble, ils devront percer les mystères du virus Zeekus et contrer les plans d’un génie du mal prêt à semer le chaos.
Pensé pour un public moderne, le jeu combine nostalgie arcade et gameplay actualisé, offrant une expérience aussi nerveuse qu’accessible, aussi bien en solo qu’en coopération locale à deux joueurs.
Voici ce qui vous attend dans RUSHING BEAT X: Return of Brawl Brothers :
- Système de combat dynamique : combos automatiques pour les débutants, contres, enchaînements annulables et attaques « Beat Rush » pour conclure les affrontements avec style.
- Rage Mode : remplissez votre jauge pour déchaîner une puissance accrue, booster votre vitesse et déclencher des finishers dévastateurs.
- Coop locale : associez les styles de vos personnages, synchronisez vos combos et élaborez vos propres stratégies pour venir à bout des boss.
- Niveaux variés : traversez des centres commerciaux néon, des ruelles sombres, des métros souterrains et des laboratoires secrets dans une mise en scène revisitée.
- Secrets et déblocables : missions secondaires, armes cachées, chemins alternatifs et révélations inattendues pour les joueurs les plus curieux.
