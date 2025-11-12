Préparez-vous à reprendre les rues de Neo-Cisco, où les poings, les combos et le Rage Mode seront vos meilleures armes. L’éditeur Clear River Games, en collaboration avec City Connection, a annoncé l’arrivée de RUSHING BEAT X: Return of Brawl Brothers sur PC et Nintendo Switch 2 le 19 mars 2026.

Refonte complète du classique beat ’em up des années 90, RUSHING BEAT X: Return of Brawl Brothers remet sur le devant de la scène Rick Norton et Douglas Bild, accompagnés cette fois d’une équipe élargie de quatre nouveaux personnages jouables. Ensemble, ils devront percer les mystères du virus Zeekus et contrer les plans d’un génie du mal prêt à semer le chaos.

Pensé pour un public moderne, le jeu combine nostalgie arcade et gameplay actualisé, offrant une expérience aussi nerveuse qu’accessible, aussi bien en solo qu’en coopération locale à deux joueurs.

Voici ce qui vous attend dans RUSHING BEAT X: Return of Brawl Brothers :