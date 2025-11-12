Lors de la conférence State of Play de Sony au Japon, SEGA a sorti une nouvelle bande-annonce offrant un aperçu complet du très attendu contenu Season Pass à venir pour Sonic Racing: CrossWorlds dans les mois à venir. Les fans pourront incarner des personnages connus, issus de l’univers de SEGA et au-delà, comme Bob l’éponge, NiGHTS, Tangle et Whisper de la série Sonic the Hedgehog ou encore Super Monkey Ball. Dès la semaine prochaine, les fans pourront s’affronter pour la première place avec Bob l’éponge et Patrick dans un circuit inspiré par Bikini Bottom !
Vous trouverez ci-dessous des informations supplémentaires sur le contenu du Season Pass à venir :
Bob l’éponge
- Date de sortie
- Mercredi 19 novembre à 17h00 PT / Jeudi 20 novembre 2025 à 02h00 (heure française)
- Contenu inclus
- Les personnages jouables Bob l’éponge et Patrick
- Le véhicule Patty Wagon
- Un circuit inspiré par Bikini Bottom
- Nouvelles pistes musicales inspirées par Bob l’éponge
- 6 emotes par personnage
NiGHTS
- Fenêtre de sortie
- Décembre 2025
- Contenu inclus
- Le personnage jouable NiGHTS
- Le véhicule Dream Sleeper
Super Monkey Ball
- Fenêtre de sortie
- Janvier 2026
- Contenu inclus
- Le personnage jouable AiAi
- Le véhicule Banana Cruiser
Sonic the Hedgehog IDW
- Fenêtre de sortie
- Février 2026
- Contenu inclus
- Les personnages jouables Tangle et Whisper
Restez à l’affût pour ne rien rater des prochaines informations !
Sonic Racing: CrossWorlds est maintenant disponible en version numérique et physique sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One et PC à partir de 69,99 €, et sur Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ – Modèle OLED et Nintendo Switch™ Lite à partir de 59,99 €.
Laisser un commentaire