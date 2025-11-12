Revolution Software annonce aujourd’hui la sortie de Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged (Chevaliers de Baphomet – L’Ombre des Templiers) dans sa version Nintendo Switch 2, marquant l’arrivée de l’édition définitive de ce classique du jeu d’aventure sur la nouvelle console de Nintendo.

Déjà acclamé sur PC, PlayStation, Xbox et sur Switch (avec un score Metacritic de 84), ce remaster du titre culte de 1996 bénéficie désormais d’une résolution native 4K (2160p) en mode TV et de 1080p en mode portable ou sur table. La version Switch 2 introduit également une prise en charge complète de la souris, offrant une précision de contrôle inédite sur console.

Entièrement re-dessiné à la main à partir des croquis d’origine et réanimé avec plus de 30 000 sprites, Broken Sword: Reforged s’accompagne aussi d’une bande-son remasterisée signée du regretté Barrington Pheloung, sublimant l’atmosphère du Paris des années 1990. Cette édition réinvente subtilement l’expérience pour un public moderne grâce à un “story mode” dynamique qui ajuste la difficulté des énigmes sans compromettre la narration. Les joueurs peuvent aussi opter pour un “mode classique” fidèle à l’expérience d’origine.

Charles Cecil, fondateur et PDG de Revolution Software, salue la puissance de la nouvelle console :

“C’est un véritable plaisir de voir Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged arriver sur Nintendo Switch 2. Le rendu 4K est tout simplement magnifique, et avec le support de la souris, c’est sans doute la manière la plus fidèle de redécouvrir l’aventure de George et Nico.”

Les joueurs pourront basculer entre les visuels de 1996 et ceux de la version Reforged à tout moment, tout en profitant d’un gameplay fluide via les Joy-Con 2, l’écran tactile ou le contrôle traditionnel. Plongez dans les rues de Paris aux côtés de George Stobbart et Nico Collard dans cette enquête mythique mêlant mystères anciens et conspirations autour des Chevaliers du Temple.

Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged est disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch 2 au prix de 29,99 €, avec une mise à niveau à 4,99 € pour les possesseurs de la version standard.