Certains jeux semblent prendre naissance dans un ouvrage pour enfants, tel un conte qui déploie peu à peu toute sa magie à qui accepte d’en poursuivre la lecture. Winter Burrow nous a donné cette impression, et avec toute la sympathie que nous avons pour tous les petits animaux de la forêt, nous avons hâte de vous le présenter. Et nous n’en doutons pas : vous l’attendiez !

Développé par Pine Creek Games et édité par Noodlecake, Winter Burrow s’apparente à une histoire qui pourrait être contée aux enfants avant de s’endormir. Comme bon nombre d’histoires pour bambins, elle débute par une tragédie. Nous suivons le quotidien d’une petite souris attachante et aimée par les siens, ses deux parents. Ces derniers ont fait le choix de s’expatrier en ville afin d’offrir le meilleur à leur petit. Malheureusement, le dur labeur à la mine finit par avoir raison de leur faible souffle et notre petite souris devient orpheline. Orpheline mais pas seule au monde : elle décide de retourner au cœur du terrier qu’elle habitait jadis, tandis que sa tante réside toujours dans les parages. À notre retour, le terrier est totalement délabré, dans un piteux état. Les réparations à effectuer sont nombreuses et nul doute qu’elles demanderont plus de temps que prévu… Une petite visite à tante Betulina devrait nous redonner un peu de courage… à moins que celle-ci ne se retrouve bientôt dans une situation critique qu’il faudra affronter avec courage… sacré challenge pour une petite souris !

Une vie si fragile…

Ce courage, notre petite souris l’a. Pourtant, la vie ne lui fait pas de cadeau : la rigueur de l’hiver se fait sentir au moindre coussinet glissé dehors et il va falloir être rusé et rapide pour mener à bien toutes les missions.

Plusieurs jauges sont mises en avant, et toutes sont capitales. La plus surprenante est celle consacrée au froid et à son mordant effroyable. Si cette jauge tombe à zéro, c’est au tour de la barre de vie de dégringoler… si celle-ci se vide à son tour, l’inventaire est laissé sur place et vous êtes gentiment ramené au terrier. Ce terrier est assurément votre lieu de vie apaisant et réconfortant. C’est au cœur de ce dernier que vous trouverez en premier lieu beaucoup de chaleur, mais aussi un lit plus ou moins confortable (chaleur et couche : un duo gagnant pour remonter ses stats !). Bien entendu, notre petite souris a besoin de manger : pour cela, elle n’est pas bien difficile. Quelques baies, des champignons, de la viande… la consommation peut être crue ou bien cuisinée grâce au petit plan de travail disponible dans le terrier. Par ailleurs, après quelques heures sur le titre, vous pourriez bien faire pousser vous-même de quoi vous sustenter au sous-sol…

Une barre d’endurance est aussi visible, mais contrairement à la majorité des titres qui en disposent (et qui nous agacent, comme vous le savez !), elle sert simplement ici à éviter le martelage des touches (et votre essoufflement). Cette endurance revient aussitôt après l’effort. Ouf !

Quelques paramètres supplémentaires, mais non négligeables, sont à prendre en considération. Winter Burrow s’articule autour d’un cycle du jour et de la nuit, rappelé au sommet gauche de l’écran. Il est souvent préférable de rester bien à l’abri (et surtout au chaud !) au cours de la nuit (profitez-en pour dormir !). Aussi, la météo fait souvent des siennes et les tempêtes de neige sont légion dans le coin. Lorsque les bourrasques de neige viennent malmener les environs, une souris est bien fragile face aux éléments qui se déchaînent… et si vous en profitiez pour faire un peu de rangement dans le terrier ainsi qu’un peu de cuisine ?

… mais épaulée par quelques animaux de la forêt !

Le quotidien de notre petite souris est jonché d’embûches, mais fort heureusement, elle n’est pas seule ! Certes, le joueur va devoir farfouiller le terrain de fond en comble afin de découvrir tous les animaux du coin. Ces derniers vont alors faire preuve de gratitude envers vous, mais il faudra le plus souvent d’abord montrer patte blanche et leur amener toutes sortes de choses, pas toujours si évidentes à dénicher. Les allers-retours au terrier sont très fréquents et nous ne pouvons que vous conseiller de prendre soin de très bien vous préparer avant chaque expédition. Pour cela, quelques victuailles peuvent dépanner (mais vous trouverez toujours quelque chose à vous mettre sous la quenotte en chemin) et surtout vous conférer quelques bonus (santé, résistance au froid, etc.), un inventaire vidé de tous les objets dispensables, ainsi que des habits bien chauds. Oui, il faut se mettre au tricot dans Winter Burrow !

Toutes ces rencontres sont capitales pour faire progresser l’histoire. En effet, si le joueur ne prend pas soin de retourner voir tous ses amis, il pourrait bien rester bloqué des heures sans savoir ce qui est attendu de lui… le titre se veut peu punitif mais invite tout de même à une petite réflexion. Les recherches ne sont pas prémâchées et il faut souvent s’y reprendre à plusieurs fois afin d’atteindre ses objectifs. Grâce à tous vos efforts, de nouveaux objets d’artisanat se déverrouillent progressivement. Si certains restent assez anecdotiques puisque strictement décoratifs (les amoureux de la déco seront heureux de parfaire leur terrier), d’autres sont indispensables, comme les outils de plus en plus performants.

Winter Burrow offre en effet une carte qui se dévoile au fil de l’avancée du joueur. De nombreuses zones sont inaccessibles à l’ouverture du jeu (et cela est parfois un peu frustrant, notamment lorsqu’un parchemin pour la création d’un nouvel objet est bel et bien visible mais inatteignable !), et requièrent le perfectionnement des outils pour être dégagées : une hache plus puissante, une pioche capable de briser de solides roches, etc.

Toutes les rencontres ne donnent pas lieu à de belles amitiés… Méfiez-vous des insectes qui ont tendance à venir vous asticoter dès que vous vous approchez un peu trop près d’eux ! Il n’est guère bien compliqué de les anéantir, quelques coups de hache bien placés et surtout, une barre d’endurance savamment dosée, et le tour est joué.

Halte ! C’est bien, non ?

Dès les premières secondes, nous avons été véritablement époustouflés par la qualité graphique du titre. Les dessins sont d’une grande précision, avec des contrastes poussés et une finesse qui mérite d’être soulignée. Les personnages, mais aussi la customisation du terrier, sans oublier la symbolique du froid qui nous glace à travers l’écran : difficile de rester insensible face au charme de Winter Burrow. Petit coup de cœur pour la glace qui vient peu à peu envahir la zone de jeu, nous donnant ainsi l’impression que nous gelons complètement sur place, tandis que la jauge de chaleur est au plus bas.

Quelques scénettes viennent compléter l’aventure, telles des planches de dessins (réussies) qui ponctuent la progression. Le joueur met sa partie sur pause et contemple…

L’environnement général de Winter Burrow est réussi, avec des musiques et des bruitages en accord avec l’histoire et son atmosphère.

La prise en main est assez simple, avec des touches mises en avant tout au long de la partie. Quelques petits cafouillages subsistent néanmoins (avec, par exemple, des plantations qui refusent de se mettre du premier coup dans l’espace de notre choix), mais dans la majorité des cas, le titre se montre fluide et accessible. Déplacer un objet, le déposer ou même le manger (quand cela est possible… !), tout est indiqué. Aussi, Winter Burrow dispose d’un menu simple et parfaitement lisible, regroupant l’inventaire, les stats du personnage, les quêtes et les paramètres (avec notamment la sauvegarde). Droit à l’essentiel !

Bien qu’il nous semble parfaitement négligeable, soulignons que le tactile est non fonctionnel pour ce titre.

Winter Burrow est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix d’environ vingt euros.

Le saviez-vous ?

Les souris sont réputées pour avoir une excellente mémoire spatiale… sans doute soutenue par d’autres talents comme l’olfaction. Tiens, cette mémoire spatiale pourrait bien vous être d’une grande aide dans Winter Burrow !