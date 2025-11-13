Une nouvelle bande-annonce présente des Pokémon inédits ainsi que les étapes clés de la création d’un paradis Pokémon

Dans une nouvelle bande-annonce publiée aujourd’hui sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon, le groupe The Pokémon Company a donné un aperçu plus précis de Pokémon Pokopia. Ce jeu de simulation de vie, placé sous le signe de la détente, sera disponible à compter du 5 mars 2026, sur Nintendo Switch 2.

Nouvelle vie, nouveau départ

Dans Pokémon Pokopia, les joueurs et joueuses incarnent un Métamorph à l’apparence humaine. Au terme d’un long sommeil, Métamorph fait la connaissance du Professeur Bouldeneu, un Pokémon qui porte des outils fabriqués par les êtres humains en guise d’accessoires. Le Professeur Bouldeneu mène une vie solitaire dans un lieu où vivaient pourtant, autrefois, un grand nombre d’êtres humains et de Pokémon. Face à cette terre désolée, Métamorph prend une décision : celle de reconstruire ce lieu en partant sur de nouvelles bases. À cette fin, il lui faudra confectionner des objets et apprendre des capacités auprès d’autres Pokémon qui lui permettront de créer, petit à petit, un lieu idyllique où tout le monde peut trouver sa place.

Construire un lieu idéal

Les joueurs et joueuses peuvent apprendre les capacités des Pokémon qui croisent leur route afin de créer des habitats où apparaîtront différents Pokémon. Ces capacités peuvent également servir d’autres fonctions : ainsi, Métamorph pourra détruire des murs avec Éclate-Roc, faire pousser de la végétation avec Feuillage, passer d’une montagne à une autre avec Vol Plané, ou encore traverser des étendues d’eau avec Surf.

Il sera également possible d’interagir avec les Pokémon. Par exemple, les joueurs et joueuses pourront faire de la corde à sauter avec l’une des lianes de Bulbizarre, demander à Salamèche d’allumer un feu, ou faire équipe avec plusieurs Pokémon afin de construire des maisons habitables.

Les Pokémon pourront formuler des requêtes auxquelles les joueurs et joueuses devront répondre afin d’améliorer le niveau de confort de leur environnement. Certaines de ces requêtes revêtent une importance particulière : en y répondant, Métamorph résoudra des problèmes majeurs, ce qui facilitera le développement des alentours.

En plus de pouvoir personnaliser leur coupe de cheveux et leur tenue, les joueurs et joueuses pourront confectionner des objets et des meubles pour aménager leur environnement comme bon leur semble. Jusqu’à quatre joueurs et joueuses peuvent s’amuser ensemble.

Des Pokémon inédits

Outre le Professeur Bouldeneu, d’autres Pokémon insolites croiseront la route des joueurs et joueuses.