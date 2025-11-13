Feral Interactive vient de lancer Hitman: Absolution sur Nintendo Switch, désormais disponible à l’achat via le Nintendo eShop. Ce retour marquant de l’Agent 47 sur console portable permet aux joueurs de replonger dans une aventure d’infiltration où chaque décision peut faire la différence entre la discrétion et le chaos.

Trahi par l’Agence qu’il servait autrefois, l’assassin légendaire devient la cible à abattre. Pour protéger une jeune fille porteuse d’un lourd secret, l’Agent 47 devra éliminer ses anciens alliés un à un, en usant de ses talents de stratège et de tueur silencieux.

Hitman: Absolution reprend tous les éléments emblématiques de la série : exploration libre, infiltration minutieuse et créativité dans l’exécution des contrats. Chaque mission propose des environnements dynamiques remplis d’opportunités, où les joueurs peuvent se fondre dans la foule, adopter des déguisements et utiliser une vaste panoplie d’armes et de pièges ingénieux. L’Instinct Mode permet quant à lui de traquer les cibles et planifier chaque meurtre avec une précision chirurgicale.

Avec vingt missions aux multiples approches, des défis à maîtriser et des scores à battre, la rejouabilité est au cœur de l’expérience. Cette version Switch fait suite à la sortie remarquée de Hitman: Blood Money — Reprisal, également éditée par Feral Interactive.

Hitman: Absolution est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch au prix de 24,99 €. Le mode Contracts, permettant de créer et partager ses propres missions, sera ajouté gratuitement durant la première moitié de 2026. Mieux encore, une mise à jour gratuite pour Nintendo Switch 2 est déjà confirmée pour la même année, offrant une nouvelle occasion à l’Agent 47 de perfectionner l’art du meurtre… en haute définition.