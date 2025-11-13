Nintendo a partagé le classement des quinze jeux les plus vendus sur l’eShop européen pour le mois d’octobre 2025, couvrant les téléchargements payants sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Ce classement ne prend pas en compte les jeux free-to-play, les titres en promotion, les contenus obtenus via des codes ou des bons de téléchargement, ni les achats réalisés depuis le site web de Nintendo.

Sur Nintendo Switch 2, Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition s’impose directement en tête pour son premier mois de commercialisation. Le nouveau titre de la franchise Pokémon devance la compilation Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, qui signe un retour remarqué dans le haut du classement. Hades II – Nintendo Switch 2 Edition conserve sa popularité en se maintenant sur le podium, tandis que Plants vs. Zombies: Replanted et BALL x PIT réalisent également des entrées notables. Parmi les autres nouveautés, Little Nightmares III, PowerWash Simulator 2 et Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles font aussi une apparition remarquée dans ce top 15, confirmant la diversité du catalogue sur la nouvelle console de Nintendo.

Côté Nintendo Switch, Pokémon Legends: Z-A occupe également la première place, démontrant l’attrait du jeu sur les deux générations de consoles. Juste derrière, Super Mario Galaxy 2 profite de sa récente réédition pour séduire à nouveau les joueurs. Les valeurs sûres comme Minecraft, Hades II et Hollow Knight: Silksong continuent de figurer parmi les titres les plus téléchargés, tandis que des classiques tels que Stardew Valley et Mario Kart 8 Deluxe maintiennent une présence solide plusieurs années après leur sortie.

Top des ventes sur l’eShop Switch 2 :

Rang Jeu Plateforme Date de sortie Prix (€) Statut 01 Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition NS2 16.10.2025 69.99 NEW 02 Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 NSW 02.10.2025 69.99 03 Hades II – Nintendo Switch 2 Edition NS2 25.09.2025 29.99 04 Super Mario Galaxy 2 NSW 02.10.2025 39.99 05 Plants vs. Zombies: Replanted NS2 23.10.2025 19.99 NEW 06 Hollow Knight: Silksong – Nintendo Switch 2 Edition NS2 04.09.2025 19.50 07 BALL x PIT – Nintendo Switch 2 Edition NS2 28.10.2025 14.99 NEW 08 Minecraft NSW 21.06.2018 29.99 09 Donkey Kong Bananza NS2 17.07.2025 69.99 10 Hollow Knight NSW 12.06.2018 14.99 11 Pokémon Legends: Z-A NSW 16.10.2025 59.99 NEW 12 EA SPORTS FC 26 NS2 26.09.2025 69.99 13 Little Nightmares III NS2 10.10.2025 39.99 NEW 14 PowerWash Simulator 2 NS2 23.10.2025 24.99 NEW 15 Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles Nintendo Switch 2 Edition NS2 30.09.2025 59.99

Top des ventes (jeux Switch 1 uniquement) :