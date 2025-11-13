Nintendo a partagé le classement des quinze jeux les plus vendus sur l’eShop européen pour le mois d’octobre 2025, couvrant les téléchargements payants sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Ce classement ne prend pas en compte les jeux free-to-play, les titres en promotion, les contenus obtenus via des codes ou des bons de téléchargement, ni les achats réalisés depuis le site web de Nintendo.
Sur Nintendo Switch 2, Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition s’impose directement en tête pour son premier mois de commercialisation. Le nouveau titre de la franchise Pokémon devance la compilation Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, qui signe un retour remarqué dans le haut du classement. Hades II – Nintendo Switch 2 Edition conserve sa popularité en se maintenant sur le podium, tandis que Plants vs. Zombies: Replanted et BALL x PIT réalisent également des entrées notables. Parmi les autres nouveautés, Little Nightmares III, PowerWash Simulator 2 et Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles font aussi une apparition remarquée dans ce top 15, confirmant la diversité du catalogue sur la nouvelle console de Nintendo.
Côté Nintendo Switch, Pokémon Legends: Z-A occupe également la première place, démontrant l’attrait du jeu sur les deux générations de consoles. Juste derrière, Super Mario Galaxy 2 profite de sa récente réédition pour séduire à nouveau les joueurs. Les valeurs sûres comme Minecraft, Hades II et Hollow Knight: Silksong continuent de figurer parmi les titres les plus téléchargés, tandis que des classiques tels que Stardew Valley et Mario Kart 8 Deluxe maintiennent une présence solide plusieurs années après leur sortie.
Top des ventes sur l’eShop Switch 2 :
|Rang
|Jeu
|Plateforme
|Date de sortie
|Prix (€)
|Statut
|01
|Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition
|NS2
|16.10.2025
|69.99
|NEW
|02
|Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
|NSW
|02.10.2025
|69.99
|03
|Hades II – Nintendo Switch 2 Edition
|NS2
|25.09.2025
|29.99
|04
|Super Mario Galaxy 2
|NSW
|02.10.2025
|39.99
|05
|Plants vs. Zombies: Replanted
|NS2
|23.10.2025
|19.99
|NEW
|06
|Hollow Knight: Silksong – Nintendo Switch 2 Edition
|NS2
|04.09.2025
|19.50
|07
|BALL x PIT – Nintendo Switch 2 Edition
|NS2
|28.10.2025
|14.99
|NEW
|08
|Minecraft
|NSW
|21.06.2018
|29.99
|09
|Donkey Kong Bananza
|NS2
|17.07.2025
|69.99
|10
|Hollow Knight
|NSW
|12.06.2018
|14.99
|11
|Pokémon Legends: Z-A
|NSW
|16.10.2025
|59.99
|NEW
|12
|EA SPORTS FC 26
|NS2
|26.09.2025
|69.99
|13
|Little Nightmares III
|NS2
|10.10.2025
|39.99
|NEW
|14
|PowerWash Simulator 2
|NS2
|23.10.2025
|24.99
|NEW
|15
|Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles Nintendo Switch 2 Edition
|NS2
|30.09.2025
|59.99
Top des ventes (jeux Switch 1 uniquement) :
|Rang
|Jeu
|Plateforme
|Date de sortie
|Prix (€)
|Statut
|01
|Pokémon Legends: Z-A
|NSW
|16.10.2025
|59.99
|NEW
|02
|Super Mario Galaxy 2
|NSW
|02.10.2025
|39.99
|03
|Minecraft
|NSW
|21.06.2018
|29.99
|04
|Hades II
|NSW
|25.09.2025
|29.99
|05
|Hollow Knight: Silksong
|NSW
|04.09.2025
|19.50
|06
|Super Mario Galaxy 2
|NSW
|02.10.2025
|39.99
|07
|Hollow Knight
|NSW
|12.06.2018
|14.99
|08
|Stardew Valley
|NSW
|05.10.2017
|13.99
|09
|EA SPORTS FC 26
|NSW
|26.09.2025
|59.99
|10
|Mario Kart 8 Deluxe
|NSW
|28.04.2017
|59.99
|11
|Little Nightmares III
|NSW
|10.10.2025
|39.99
|NEW
|12
|Super Mario Party Jamboree
|NSW
|17.10.2024
|59.99
|13
|Plants vs. Zombies: Replanted
|NSW
|23.10.2025
|19.99
|NEW
|14
|Tiny Bookshop
|NSW
|07.08.2025
|19.99
|15
|Nintendo Switch Sports
|NSW
|29.04.2022
|39.99
