Le classique de Rockstar Games, Red Dead Redemption, vient d’être classé pour la Nintendo Switch 2, alimentant ainsi les rumeurs autour d’une version mise à jour du célèbre jeu d’action-aventure.

Pour rappel, Red Dead Redemption avait déjà connu une réédition sur Nintendo Switch en 2023. De nombreux joueurs espèrent également que ce mouvement précède l’annonce tant attendue d’un Red Dead Redemption 2 Remaster.

Selon la fiche officielle de l’ESRB (Entertainment Software Rating Board), le jeu a reçu une classification “Mature 17+” en raison de sa violence graphique, de la présence de sang et de gore, de contenu sexuel explicite, de nudité, de langage cru et d’usage de drogues. Red Dead Redemption y est décrit comme un jeu d’action-aventure en monde ouvert dans lequel le joueur incarne un ancien hors-la-loi traquant les membres restants de son ancien gang, tout en affrontant une épidémie de zombies.

Les combats, vus à la troisième personne, mêlent fusillades intenses, armes blanches, explosifs et affrontements rapprochés, souvent accompagnés d’effets de ralenti et de mises à mort spectaculaires. Le jeu autorise le tir sur des civils, mais ce choix a des conséquences directes sur la progression du joueur, augmentant notamment son statut de “recherché” et entraînant la poursuite par les forces de l’ordre.

Le rapport de l’ESRB mentionne également plusieurs séquences choquantes, telles qu’un cadavre mutilé suspendu nu à des poutres, une scène de relation sexuelle avec nudité partielle et sons explicites, ou encore une animation satirique d’un personnage partiellement dénudé. Une autre scène montre un homme s’injectant de la cocaïne.