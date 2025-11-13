Rockstar Games confirme officiellement que Red Dead Redemption bénéficiera d’une mise à niveau gratuite sur Nintendo Switch 2 dès le 2 décembre 2025. Cette version profitera des capacités de la nouvelle console de Nintendo avec un rendu en 4K, un framerate stable à 60 images par seconde, la prise en charge du HDR, et même du DLSS pour un affichage plus fluide et détaillé. Une surprise supplémentaire : cette édition proposera aussi des contrôles à la souris.

Cette mise à jour, qui concernera également les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S, sera entièrement gratuite pour les possesseurs actuels du jeu sur PS4, Switch ou Xbox One (version rétrocompatible). Les sauvegardes existantes pourront être transférées sans perte de progression, que ce soit depuis la Switch originale ou la PS4.

Le contenu reste complet : Red Dead Redemption inclut le jeu principal ainsi que l’extension Undead Nightmare, la célèbre aventure horrifique qui transforme l’Ouest sauvage en apocalypse zombie. Les joueurs retrouveront également les bonus de la Game of the Year Edition, garantissant une expérience intégrale.

Cette réédition marque un nouveau chapitre pour le titre culte de Rockstar. Sorti à l’origine en 2010, le jeu suit John Marston, ancien hors-la-loi contraint de traquer les membres de son ancien gang pour protéger sa famille. L’aventure emmène les joueurs à travers les vastes étendues de l’Ouest américain et du Mexique, dans une fresque narrative devenue emblématique du jeu vidéo moderne.