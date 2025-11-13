Ventes Japon (Famitsu – Semaine 45, 2025) : La semaine du 3 au 9 novembre 2025 a été marquée par un nouveau lancement solide pour la Nintendo Switch 2. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, développé par Koei Tecmo, prend directement la tête du classement japonais avec 73 183 exemplaires écoulés lors de ses premiers jours de commercialisation. Un démarrage encourageant pour cette nouvelle déclinaison de la série, exclusive à la nouvelle génération de console Nintendo.

En deuxième position, Pokémon Legends Z-A sur Nintendo Switch continue de performer avec 54 904 unités supplémentaires, portant son total à plus de 1,2 million d’exemplaires. Sa version spécifique pour Switch 2, classée cinquième cette semaine, s’écoule à 29 662 unités.

Autre succès notable, Mario Kart World (Switch 2) se maintient sur le podium à la troisième place avec 54 413 ventes hebdomadaires, pour un total impressionnant de plus de 2 millions d’exemplaires depuis son lancement en juin. Dragon Quest I & II HD-2D Remake, disponible sur plusieurs plateformes, connaît en revanche une forte baisse après son excellente première semaine : les ventes chutent de plus de 80 % sur toutes ses versions, mais le titre de Square Enix cumule déjà plus de 460 000 unités au total, toutes plateformes confondues.

Dans le reste du top 10, Donkey Kong Bananza sur Switch 2 continue son parcours régulier avec 8 378 exemplaires vendus cette semaine (+2 %), tandis que Animal Crossing: New Horizons profite d’un regain d’intérêt inattendu, se hissant à la neuvième place grâce à une hausse de 24 % et un total impressionnant de plus de 8,2 millions d’exemplaires au Japon.

Rang Plateforme Titre Ventes semaine Ventes totales Évolution 01 NS2 Hyrule Warriors: Age of Imprisonment 73 183 73 183 NEW 02 NSW Pokémon Legends Z-A 54 904 1 205 487 -34% 03 NS2 Mario Kart World 54 413 2 071 827 +7% 04 NSW Dragon Quest I & II HD-2D Remake 32 682 264 932 -86% 05 NS2 Pokémon Legends Z-A: Switch 2 Edition 29 662 750 484 -17% 06 NS2 Dragon Quest I & II HD-2D Remake 13 011 97 467 -85% 07 PS5 Dragon Quest I & II HD-2D Remake 10 261 107 073 -89% 08 NS2 Donkey Kong Bananza 8 378 371 140 +2% 09 NSW Animal Crossing: New Horizons 5 422 8 248 840 +24% 10 NS2 Super Mario Party: Jamboree – Switch 2 Edition + Jamboree TV 5 356 75 139 +4%

Côté console, la Nintendo Switch 2 domine largement le marché avec 90 410 unités vendues sur la période, contre 23 877 pour la Switch classique. Le cumul annuel de la Switch 2 dépasse désormais les 2,6 millions de consoles écoulées. La PS5 reste loin derrière avec 7 691 ventes, malgré la présence du modèle PS5 Pro qui représente environ un tiers de ce total. Les consoles Xbox Series, elles, restent marginales sur le marché japonais avec moins de 500 ventes combinées cette semaine.

En résumé, la Switch 2 confirme sa position de force avec une offre de plus en plus étoffée et des débuts prometteurs pour Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, tandis que les grandes franchises comme Pokémon, Mario Kart et Dragon Quest continuent d’animer un marché japonais toujours très orienté vers Nintendo.