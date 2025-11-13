Clouded Leopard Entertainment et The Swordman Studio ont confirmé aujourd’hui l’arrivée de Wandering Sword sur Nintendo Switch et Switch 2 en 2026. Déjà salué sur PC, ce RPG wuxia en 3D pixel art plongera les joueurs dans une épopée martiale au cœur d’une Chine ancienne sublimée.

Les versions consoles comprendront d’emblée les deux DLC majeurs – Mount Pack: The Supreme Steed et Immortal Trails Across the Blue Sea – ainsi que de nouveaux doublages japonais et chinois, et des sous-titres japonais et coréens.

Blessé lors d’un conflit sanglant, un jeune épéiste échappe de peu à la mort. Commence alors une quête initiatique à travers un vaste monde inspiré du wuxia, pour maîtriser les arts martiaux et accomplir votre destinée de héros.

Développé par The Swordman Studio, un studio indépendant de Shanghai, et publié par Spiral Up Games, Wandering Sword combine la beauté du pixel art traditionnel avec des mécaniques de RPG modernes et une mise en scène épique.

Caractéristiques principales