Lorsque l’hiver pointe le bout de son nez, il est souvent tentant de rester à la maison, au coin de feu, avec une boisson bien chaude et un bon jeu de société. Et quand nous aimons également les jeux vidéo, quoi de mieux qu’un jeu vidéo inspiré d’un jeu de société ? C’est le cas de Dark Quest 4, fortement inspirée par le jeu de société HeroQuest. Le précédent opus, Dark Quest 3, sorti il y a deux ans, possédait de grandes qualités et quelques défauts. Alors, qu’apporte la nouvelle itération de cette licence ?

Gulak, le nouveau sbire du sorcier noir

Le sorcier noir, encore lui, est de retour pour terroriser le monde. Son nouveau bras droit, Gulak, a fait enlever de nombreux villageois dans le royaume pour les transformer en abominables créatures avides de chair fraîche. L’armée du sorcier noir devient de plus en plus menaçante, il faut donc faire quelque chose. Le roi décide alors d’envoyer de nombreuses lettres à travers le royaume pour demander aux héros les plus courageux d’intervenir. Le rendez-vous est donné dans un campement près de la forêt. Certains répondent à l’appel, d’autres non. Il semblerait que des héros aient été capturés. Une fois tous libérés, ils seront dix âmes courageuses prêts à affronter le mal.

Tout comme dans le précédent volet, Dark Quest 4 présente un scénario assez classique. Mais contrairement à l’opus précédent, nous avons droit à quelques images pour illustrer tout cela. Cela nous met bien dans l’ambiance.

Un jeu de plateau stratégique

Les racines du jeu n’ont pas changé avec la quatrième version de Dark Quest. Nous sommes toujours dans l’esprit d’un jeu de rôle avec un maître du jeu, des dés à lancer et des compétences différentes selon nos personnages. Avant chaque départ en mission, nous sélectionnons les trois aventuriers qui composeront notre groupe ainsi que leur équipement. Lors du choix de la mission, nous avons droit à un petit descriptif qui nous permet de savoir quels seront les types de combats qui nous attendent. Y aura-t-il beaucoup de mages ? Ou peut être beaucoup de créatures mais moins dangereuses ? En fonction de cela, il faudra choisir judicieusement ses personnages pour remporter la victoire. Car l’issue de notre quête ne sera sans doute pas la même si nous privilégions un barbare très costaud qui sera en première ligne par rapport à un archer, ou un mage qui inflige des dégâts plus faibles, de loin et à plusieurs ennemis.

Les combats se déroulent toujours au tour par tour, les différents personnages sont représentés sous forme de pions sur un plateau. Nous avons ici, encore, une dimension Roguelite. Lors du parcours des différents donjons, nous accumulons de l’or qui pourra être dépensé à notre campement pour améliorer nos personnages.

Des améliorations par rapport au jeu précédent

Si Dark Quest 4 ressemble très fortement au numéro trois, il existe tout de même quelques améliorations notables. Tout d’abord, cette fois-ci, il nous est possible de savoir dans quel ordre tous les personnages (alliés et ennemis) vont attaquer. Cela ajoute tout de suite une dimension plus stratégique aux combats. En effet, si nous pouvons éliminer un adversaire avant qu’il ne fasse de gros dégâts, pourquoi s’en priver ?

Nous avons également droit désormais à un vrai tutoriel pour débuter dans l’aventure, alors que dans la version précédente, il n’y en avait pas.

L’accès aux compétences et à l’équipement de nos personnages a été simplifié aussi. Nous pouvons à tout moment, et de manière plus intuitive, obtenir nos informations.

De plus, le système pour ajuster la difficulté du jeu a été simplifié. Nous pouvons, à tout moment, augmenter la santé et/ou la force de nos adversaires. Il est possible aussi d’augmenter les dégâts de nos héros si nous trouvons le jeu trop difficile. Nous avons trouvé la difficulté par défaut bien dosée et par conséquent, la modification de la difficulté intéressera particulièrement les joueurs avides de défis.

Enfin, concernant les améliorations, nous avons l’arrivée du français, ce qui est tout sauf anodin.

En revanche, quelques problèmes font encore de la résistance. Par exemple, la lisibilité du plateau est parfois compliquée. La caméra est fixe et parfois, nous avons du mal à déceler certaines cases du plateau ou même des personnages. Si un Dark Quest 5 voit le jour, nous espérons que ce dernier inconvénient sera supprimé.

Nous avons malheureusement rencontré quelques rares fois des petites bugs mineurs qui n’ont pas gâché notre expérience de jeu. Nous espérons simplement que cela sera corrigé rapidement.

En résumé, une bonne partie des défauts constatés sur Dark Quest 3 ont été corrigés sur cette nouvelle version. A croire que l’équipe de développement a lu notre test et en a tenu compte !

Des graphismes, une bande-son et un prix, similaires au précédent opus

À l’heure où nous écrivons ces lignes, Dark Quest 4 est prévu au prix de 20€ environ. C’est le même prix que pour Dark Quest 3. Cela nous semble raisonnable car il faudra un peu de temps pour finir le jeu, surtout avec la difficulté maximum.

Les graphismes n’ont pas changé non plus. C’est toujours aussi beau, dessiné à la main.

Concernant la bande-son, là aussi, rien n’a changé. La musique est toujours agréable et le doublage anglophone très immersif.