Après des mois d’attente et une communication jugée timide à l’approche de la sortie, Nintendo vient enfin de lever le voile sur Metroid Prime 4: Beyond avec une bande-annonce d’aperçu de plus de sept minutes. Une présentation dense, pensée pour rassurer les fans alors que le lancement du jeu est prévu pour le 4 décembre.

Ce nouveau trailer, publié par Nintendo of America, compile séquences inédites et extraits déjà aperçus lors des précédentes diffusions. Il revient longuement sur les enjeux de cette quatrième entrée principale de la saga Metroid Prime, donnant un aperçu concret du ton, du rythme et des mécaniques qui attendent les joueurs dans quelques semaines.

L’histoire s’ouvre sur un appel de détresse émis par la Fédération Galactique. En y répondant, Samus Aran se retrouve plongée au cœur d’un désastre inattendu et forcée d’explorer l’étrange planète Viewros. Dans cette aventure en vue subjective, la chasseuse de primes devra maîtriser ses capacités emblématiques, mais aussi de nouvelles compétences mystérieuses baptisées Psychic Abilities.

Le trailer met également en lumière la monture Vi-O-La, utilisée pour traverser les zones de Sol Valley, ajoutant une dimension plus organique aux explorations et offrant une variété bienvenue dans les déplacements et les affrontements. Le tout s’inscrit dans une mise en scène soignée, rythmée par des environnements denses et une tension permanente propre aux meilleurs épisodes de la franchise.

Côté technique, Nintendo n’oublie pas de rappeler les spécificités de la version Nintendo Switch 2, capable d’afficher Metroid Prime 4: Beyond en 4K/60 FPS, ou en 1080p/120 FPS, avec en plus un mode souris, un ajout notable pour une série historiquement pensée autour de la précision et de l’immersion.