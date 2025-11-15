Préparez-vous à construire le parc d’attractions de vos rêves ! Atari a annoncé aujourd’hui que son jeu de gestion de parc à thème, RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition, sera disponible en version physique sur Nintendo Switch le 6 mars 2026. Les nouveaux joueurs comme les fans de longue date peuvent précommander les éditions physiques dès aujourd’hui sur Atari.com.

RollerCoaster Tycoon 3 a apporté des changements majeurs à la franchise de simulation de parcs, avec notamment un monde entièrement en 3D, remplaçant la vue isométrique pixelisée classique. Le jeu a introduit un large éventail de nouvelles fonctionnalités qui ont porté l’expérience de simulation de montagnes russes à un niveau inédit. La Complete Edition inclut l’intégralité des contenus provenant des extensions populaires Soaked! et Wild!, offrant aux joueurs le défi supplémentaire de créer et gérer des parcs aquatiques et des habitats animaliers spectaculaires.

Véritable titre majeur au sein des jeux de simulation de parcs, RollerCoaster Tycoon 3 a été un succès public, devenant le jeu PC le plus vendu sur Amazon.com lors de sa sortie en 2024, et un des cinq jeux PC les plus vendus en 2004 et 2005. Le titre a également été salué par la critique, décrochant une note de 81 sur Metacritic et plusieurs nominations pour des prix de Jeu de Stratégie et de Simulation de l’Année.

La version physique de RollerCoaster Tycoon 3 sortira sur Nintendo Switch le 6 mars 2026 au prix de 29,99 $.

La Complete Edition inclut le jeu principal ainsi que deux extensions, Soaked! et Wild!. Il est à noter que ce n’est pas la première sortie physique du jeu : une version en boîte existait déjà, produite par Limited Run.