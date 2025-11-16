Zugalu Entertainment et PurpleTurtle confirment que Five More Minutes, un roguelike deckbuilder fortement inspiré de l’âge d’or du jeu vidéo des années 90 et 2000, arrivera sur Nintendo Switch et Switch 2. Le titre vise pour l’instant une sortie au troisième trimestre 2026.

Financé via Kickstarter, le projet a récolté environ 12 000 dollars, permettant au studio de concrétiser cette aventure singulière où nostalgie, deckbuilding et roguelite se mêlent dans un hommage vibrant aux jeux d’antan. Dans Five More Minutes, les joueurs devront composer leur deck, affiner leurs stratégies et traverser des mondes vidéoludiques procéduraux tout en affrontant des adversaires toujours plus exigeants.

Le jeu invite à incarner un jeune joueur replongeant dans ses souvenirs, guidé par une mystérieuse figure dont les intentions se révéleront au fil des runs. Chaque partie est pensée pour offrir de nouveaux défis, de nouvelles cartes et de nouveaux fragments d’histoire… et surtout cette petite envie de continuer « cinq minutes de plus ».

Principales caractéristiques

– Explorer des mondes procéduraux inspirés des classiques des années 90 et 2000 : plateforme, survival horror, action et bien d’autres.

– Construire et améliorer son deck avec une vaste diversité d’options stratégiques au fil des runs.

– Choisir entre trois archétypes de départ — le Héros, le Flic, la Mascotte — chacun offrant un style de jeu distinct.

– Maîtriser un système de ressources basé sur quatre boutons, influençant attaques, défenses et compétences spéciales.

– Combiner cartes et personnages issus de genres différents pour créer des synergies hybrides inédites.

– Affronter le Démon, un guide devenu boss final, personnification même de l’addiction au jeu vidéo.

– Débloquer cartes, améliorations et souvenirs qui enrichissent la narration à chaque tentative.

– Découvrir une histoire émotionnelle centrée sur la nostalgie, l’évasion et la relation aux jeux vidéo.

– Chasser les nombreux clins d’œil et références aux titres cultes des années 90-2000.