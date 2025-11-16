Vous avez certainement joué aux billes ? Fling to the Finish est un titre qui roule dans la brèche des jeux multis… mais avec des billes… Comment ? Eh bien, accrochez-vous à vos bouboules, les avis vont rouler !

Roule Bouboule

Fling to the Finish est un party game développé par SplitSide Games. Il s’agit d’un projet financé (avec succès) sur Kickstarter en 2019. Le jeu est sorti en août 2021 sur Steam et a fini par rouler sur console en septembre 2025, non sans avoir au préalable décroché divers prix lors de festivals mettant en avant des jeux indépendants ! La (petite) équipe à l’origine du jeu est basée à Philadelphie, et son objectif a été de réaliser un jeu qui permettrait aux joueurs d’interagir ensemble pour progresser.

Concernant le jeu en lui-même, le pitch est relativement simple : Fling to the Finish est un jeu de course coopératif, dans lequel les équipiers sont reliés par une corde élastique. Il faudra faire preuve d’une bonne synchronisation avec votre partenaire pour contrôler vos deux personnages afin de sauter, rouler et se lancer jusqu’à l’arrivée !

Le multijoueur a toujours été au cœur du titre, et pour ce portage sur Nintendo Switch, il est possible de jouer jusqu’à 8 en local !

Mais… mais c’est mou ?!

Fling to the Finish est un jeu multijoueur, mais auquel il est possible de jouer en solo. L’objectif est de rejoindre la ligne d’arrivée d’un parcours en dirigeant deux boules reliées entre elles par un élastique. En mode solo, le stick gauche permet de diriger la boule située à gauche et le stick droit… celle de droite. En mode multi, chaque Joy-Con permet de diriger une boule. Lu comme cela, on pourrait penser que c’est relativement facile, mais c’est sans compter l’effet d’inertie propre à la bouboule qui roule couplé à la corde qui relie les boules entre elles.

Ainsi, comme si l’on devait faire bouger une bille sur une surface plane, il faut compter sur l’effet d’inertie lorsque nous les déplaçons… Il est néanmoins possible de se “coller” à certains éléments du décor ou au sol. L’occasion de se rattraper à la dernière minute pour éviter une mauvaise chute. Mais ce principe du collage est également utile pour gagner en vitesse, on vous explique ! Si l’un des joueurs se colle à une surface, le second peut alors tirer dans la direction opposée pour tendre l’élastique. Une fois celui-ci bien tendu (il se met à clignoter), le joueur qui est collé peut alors lancer un coup de propulseur pour envoyer l’autre boule avec un peu d’élan. En alternant bien les phases de collage et de propulsion, on peut ainsi gagner des précieuses secondes, grâce à ce turbo improvisé, pour reprendre la tête de la course !

Seul, il faut avouer que la gestion du collage et de la propulsion peut vite devenir compliquée et demande une certaine coordination… ce n’est pas impossible, mais c’est beaucoup moins amusant qu’avec un partenaire de jeu.

En effet, même si à deux c’est mieux, on peut dire sans hésiter que c’est à partir de 4 joueurs que Fling to the Finish déploie tout son potentiel fun à plusieurs ! Il est possible de se partager une manette pour jouer, mais il reste plus agréable de donner un Joy-Con à chaque joueur pour progresser, et c’est parti pour… des parties endiablées ! À partir du moment où l’on joue à plus de deux, il apparait à certains moments du jeu des « cadeaux », à l’image de ceux que l’on peut récupérer dans Mario Kart… Il devient alors possible de récupérer (de façon aléatoire) des bonus (pour nous) qui feront d’excellents malus (pour nos adversaires)… On peut ainsi lancer une tempête de ventouses à toilettes, dont les manches en bois ralentiront la progression des adversaires quand leur corde viendra se coincer dedans. On pourra également transformer la corde élastique de nos adversaires en simple corde (leur faisant ainsi perdre la capacité de se propulser), ou, à contrario, se voir doté d’un ressort en lieu et place de la corde afin de se propulser encore plus loin !

On va y aller au talent !

Le jeu propose en effet une belle diversité de bonus, mais aussi de possibilités au niveau du level design des différents niveaux à parcourir. Ainsi, certaines portes ne peuvent s’ouvrir qu’en faisant rentrer une balle de golf dans un trou… Mais il est également possible d’escalader la porte qui se dresse devant nous en utilisant la technique de l’accroche et de la propulsion vers le haut, pour sauter par-dessus la porte ! Il faudra également, par endroits, actionner des interrupteurs pour ouvrir le passage vers la zone suivante… Mais pourquoi ne pas attendre que les adversaires ne le fassent à notre place afin de gagner du temps ?

Les niveaux sont vraiment variés, allant d’un classique passage dans des montagnes (où il faudra éviter les lasers voulant couper la corde qui nous relie à notre camarade de roule), à une maison hantée, une plage idyllique finissant par un volcan, une aire de jeu pour enfants, une piste de bowling dans l’espace… Bref, il y a vraiment de quoi faire ! Cette variété dans les niveaux entraînera d’ailleurs certains passages un peu plus techniques où il ne faudra pas confondre vitesse et précipitation… sous peine de tomber dans le vide et de recommencer au dernier point de contrôle. Par chance, ces derniers sont plutôt généreux et permettent de reprendre assez facilement d’un lieu proche de notre dernière chute.

On se marre vraiment bien à mettre des bâtons dans les roues de nos adversaires et à rouler à tombeau ouvert afin de franchir la ligne d’arrivée en premier ! Alors, il est vrai que visuellement le jeu n’est pas foufou… Les textures et les graphismes sont plutôt simplistes, et il faut malheureusement noter que nous avons constaté des ralentissements durant nos sessions de jeu ; toutefois, l’amusement des sessions a permis de faire oublier ces quelques aléas techniques (certains joueurs ne l’avaient même pas forcément remarqué).

On s’amuse à choisir un skin à notre boule, passant d’un gland à une abeille, en faisant un détour par un robot… Autant dire que les phrases d’encouragement du type « allez mon gland » participent également à cette bonne humeur ressentie. On regrettera néanmoins qu’en ligne les adversaires (ou partenaires) étaient plutôt aux abonnés absents et, bien que le jeu soit annoncé comme « cross-platform », nous n’avons pas réussi à en trouver lors de nos tentatives de jeux en ligne…

Qu’à cela ne tienne, nous avons pleinement pu profiter du jeu lors de nos sessions en multijoueur local. Le jeu offre pas moins de 16 environnements différents et 6 modes de jeu différents pour chacun (cela n’influençant pas le tracé). Les différents modes ont le mérite de proposer des défis un peu plus complexes pour ceux à qui la simple course ne suffirait pas. Il est alors possible de se lancer dans des courses aux pièces ou des chasses aux canards pour gagner la partie… L’ambiance sonore, très festive, colle parfaitement avec l’esprit un peu déjanté du jeu. On s’éclate et on se marre en ratant des sauts, parce qu’on se dit qu’on va y aller au talent (et que parfois, ça fait marche !) On se retrouve donc avec un titre se posant comme une alternative intéressante aux sempiternelles courses de kart, et rien que pour ça, c’est plutôt pas mal !

Fling to the Finish est disponible au prix de 19,99 euros sur l’eShop