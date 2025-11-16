Crimson Herring Studios et l’éditeur Zugalu Entertainment ont dévoilé Hunter’s Moon: A Sovereign Syndicate Adventure, un nouveau roguelike steampunk narratif prévu sur Nintendo Switch 2. Aucun créneau de sortie n’a encore été communiqué, mais le projet s’annonce déjà comme une extension ambitieuse de l’univers de Sovereign Syndicate, dont il se déroule avant les événements.

Le jeu plonge les joueurs dans un Londres victorien revisité, imprégné de fantastique et de mécanismes steampunk. Un mystérieux fléau semble corrompre la faune sauvage, transformant les créatures naturelles en abominations. À vous de percer les secrets de cette contagion et de trouver un remède, sachant que chaque run proposera un agencement différent et des défis renouvelés.

Cette aventure mise fortement sur la narration, avec quatre chapitres comprenant de nouvelles zones, des ennemis inédits et des boss redoutables. Les joueurs croiseront des visages familiers du premier jeu, mais également de nouveaux protagonistes qui enrichiront la mythologie de la série.

Quatre classes sont disponibles, chacune dotée d’un style radicalement différent : brute destructrice, soldat tacticien, alchimiste spécialiste des mixtures explosives… Le deckbuilding occupe une place centrale, chaque agent disposant d’un set de cartes propre et de nombreuses variations permettant d’affiner sa stratégie. Les cartes peuvent être améliorées pour gagner en puissance, renforçant l’aspect progression d’une partie à l’autre.

Les affrontements au tour par tour constituent le cœur du gameplay. Entre forêts oppressantes et ruelles brumeuses, il faudra analyser les comportements adverses, contourner leurs tactiques et profiter de son deck pour maximiser ses chances face à des créatures et boss toujours plus dangereux. Même en cas d’échec, le système roguelite garantit une progression persistante grâce aux ressources, objets, cartes et reliques récupérés pendant chaque tentative, utilisables pour améliorer vos agents ou votre dirigeable.

Enfin, l’expérience s’enrichit d’un système de cartes de tarot enchantées permettant de modifier chaque run. En combinant leurs effets, les joueurs pourront créer des configurations avantageuses et orienter leurs stratégies pour optimiser leurs futures tentatives.