Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- Kirby Air Riders – 21.7GB
- SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide – 8.0GB
Switch
- Aery: Peace of Mind 4 – 3.7GB
- Samurai Academy: Paws of Fury – 3.3GB
- Saborus – 1.9GB
- The Great Rebellion: Edition 2084 – 1.7GB
- Gensou Yumegokochi- Illusion Dreamlike – 1.6GB
- Forestrike – 1.2GB
- Morsels – 1.2GB
- Neon Inferno – 1.2GB
- Truck Simulator 2025: City Work Delivery – 1.2GB
- Secrets of Blackrock Manor: Escape Room – 1.2GB
- The Last Shot Arcades – 1.1GB
- Summer Unpacked – 1.0GB
- As I Began to Dream – 963MB
- Ozymandias – 880MB
- R-Type Delta: HD Boosted – 866MB
- Terrifier: The ARTcade Game – 794MB
- Magical Girls – 741MB
- Planet Romance Girls: Conquer the Zodiac Horoscope – 686MB
- Planet Romance Boys: Conquer the Zodiac Horoscope – 682MB
- Revival: Recolonization – 645MB
- Zombie Royale io – 584MB
- Supermarket Simulator Store – 406MB
- Moonring DX – 375MB
- Sumikkogurashi Create a Wonderful Sumikko Island – 318MB
- Bossgame: The Final Boss Is My Heart – 315MB
- Fantasy Aquarium – 307MB
- Flag Trivia Quiz: Four Choices – 286MB
- Zombie Disaster Drill – 281MB
- Difficult Game About Letters – 276MB
- Solid Void Art Nonograms – 256MB
- Save Room: The Merchant – 253MB
- Desert Race Adventures – 247MB
- Kiosk – 237MB
- Mosaic Quiz – 226MB
- Where’s the Octopus – 215MB
- StarLightRiders: HyperJump – 207MB
- Bob the Brick Breaker – 190MB
- Cookie’s Trails – 182MB
- Croc’s Dynamite Blast – 168MB
- Gigabonk: Mega Survivors – 125MB
- Mortal Trap Dungeon – 125MB
- Mahjong Puzzle 8 – 124MB
- Hula Hula Wee – 112MB
- Michael’s Dream Adventure – 79MB
