Les promotions du Black Friday viennent officiellement de débuter sur l’eShop Nintendo ! Jusqu’au 30 novembre, une large sélection de jeux Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch profite de réductions pouvant aller jusqu’à –40 %. Ces offres ne dureront que jusqu’au 30 novembre, et d’autres jeux bénéficient également de réductions sur l’eShop. C’est le moment idéal pour compléter sa ludothèque Switch ou découvrir les premières grosses promos de la Switch 2.

Voici une sélection des offres les plus intéressantes côté Switch 2 :

Offres Nintendo Switch 2 – Sélection des meilleures promotions

Story of Seasons: Grand Bazaar – Nintendo Switch 2 Edition

47,99 € (–20 %)

(–20 %) Yakuza 0 Director’s Cut

34,99 € (–30 %)

Le classique culte de Sega revient dans une version retravaillée.

No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES

27,99 € (–30 %)

(–30 %) Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

29,99 € (–40 %)

Le retour explosif du skateur légendaire avec deux remakes modernisés.

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

31,99 € (–20 %)

Le JRPG culte revisité en haute définition.

NBA 2K26

55,99 € (–30 %)

(–30 %) Rune Factory: Guardians of Azuma – Nintendo Switch 2 Edition

52,49 € (–25 %)

(–25 %) Yooka-Replaylee

26,09 € (–10 %)

Seuls les achats de logiciels numériques à prix réduits effectués sur le Nintendo eShop et le site officiel de Nintendo entre le 17/11/2025 à 15:00 et le 30/11/2025 à 23:59 (heure locale) sont pris en compte dans le cadre de l’offre. Les mois bonus (30 jours chacun) seront ajoutés à votre abonnement dans les 48 heures suivant la dépense du montant spécifié, et correspondront à votre formule d’abonnement actuelle. L’offre est uniquement valable pour les titulaires d’un abonnement payant, et un maximum de deux mois (60 jours) d’abonnement supplémentaires peuvent être crédités. L’offre n’est pas valable pendant la période d’essai gratuit, ni pour les personnes incluses dans un groupe familial, à l’exception de celle qui a acheté l’abonnement.