Dans Bandit Trap, incarnez soit le rusé Trappeur, chargé de défendre sa maison contre les intrus, soit l’un des trois Bandits, déterminés à dérober des trésors avant de s’échapper. Chaque partie promet des moments imprévisibles et hilarants : démolissez des murs, inondez des pièces ou transformez les sols en patinoires pour surprendre vos adversaires. Les Trappeurs peuvent déployer des pièges ingénieux pour repousser ou écraser les Bandits, tandis que ces derniers devront faire preuve d’agilité pour récupérer le butin et s’échapper indemnes. Avec des environnements destructibles et un gameplay dynamique, aucune partie ne se ressemble.

Points forts de Bandit Trap :

Multijoueur 3 contre 1 : jouez en équipe avec trois Bandits ou défendez votre maison en tant que Trappeur.

: jouez en équipe avec trois Bandits ou défendez votre maison en tant que Trappeur. Pièges créatifs : utilisez des pièges basés sur la physique et des tactiques astucieuses pour surprendre vos adversaires.

: utilisez des pièges basés sur la physique et des tactiques astucieuses pour surprendre vos adversaires. Environnements dynamiques : chaque match est unique grâce à des niveaux destructibles — démolissez des murs, inondez des pièces ou rendez les sols glissants !

: chaque match est unique grâce à des niveaux destructibles — démolissez des murs, inondez des pièces ou rendez les sols glissants ! Fun pour toute la famille : chaos, rires et action garantis pour tous les âges.

Stratégie et action en ligne

En tant que Trappeur, installez vos pièges dans les meubles et surveillez les environs depuis les Tours du Trappeur. Activez vos dispositifs à distance ou attaquez directement les Bandits pour infliger plus de dégâts. Éliminez-les complètement pour remporter la victoire.

En tant que Bandit, élaborez votre stratégie avec votre équipe : choisissez le bon équipement, maîtrisez les scanners et outils, évitez les pièges, et trouvez les 10 trésors cachés pour triompher du Trappeur.