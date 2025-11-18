Dans une nouvelle interview, le président de Falcom, Toshihiro Kondo, revient sur la genèse et le succès de Trails in the Sky the 1st, remake complet du premier épisode de la saga Trails in the Sky. Le titre est disponible sur Nintendo Switch 2, Switch, PS5 et PC, et bénéficie d’un accueil “extrêmement positif” à l’international.

Un remake salué pour sa direction artistique maîtrisée

Kondo explique que les retours sont “au-delà des attentes”, notamment en Chine, où le jeu affiche certains des meilleurs résultats de la licence. La direction artistique, revisitée tout en respectant l’esprit du jeu original de 2004, est l’un des éléments les plus loués :

style pastel inspiré des RPG classiques,

animations expressives,

ambiance “old-school modernisée”.

Falcom a pourtant utilisé la même technologie que Trails through Daybreak, mais en repensant totalement son rendu pour correspondre à l’univers de Sky.

L’annonce dans un Nintendo Direct était une proposition de Nintendo

Fait notable : c’est Nintendo qui a sollicité Falcom pour intégrer l’annonce dans un Nintendo Direct. Une opportunité que l’éditeur a immédiatement saisie pour donner une visibilité mondiale au remake.

Le projet a réuni anciens développeurs de l’épisode original et nouvelle génération de créateurs.

Selon Kondo, ce mélange a permis :

un développement plus fluide,

une grande liberté créative,

des animations plus vivantes et spontanées.

Certaines scènes emblématiques — notamment la rencontre entre Estelle et Joshua ou le final — ont été retravaillées en profondeur pour tirer parti de la 3D expressive.

Falcom a également utilisé davantage de motion capture… parfois enregistrée dans un parc public, amusant les passants.

Un travail de doublage entièrement repensé

Le casting vocal a été entièrement renouvelé, malgré la difficulté de reprendre des rôles aussi iconiques.

Estelle (Chihaya Takayanagi) a immédiatement convaincu joueurs et développeurs.

(Chihaya Takayanagi) a immédiatement convaincu joueurs et développeurs. Joshua (Natsumi Fujiwara) a été choisi après une performance jugée “parfaite” sur la scène finale.

La localisation multilingue — assurée par GungHo — a requis un important travail de réenregistrement, notamment pour garantir une cohérence pour les futurs remakes.

Kondo conclut en expliquant que ce projet a rappelé aux équipes “le plaisir simple de créer un jeu du début à la fin”, un sentiment devenu rare dans la production moderne.

La seconde partie de l’interview, dédiée aux mécaniques de gameplay et à l’avenir de la licence Trails, sera publiée prochainement.