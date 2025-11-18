Square Enix a déployé une nouvelle mise à jour pour Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, faisant passer le jeu en version 1.4.0. Ce patch apporte de nombreuses améliorations destinées à renforcer le confort de jeu, corrige plusieurs bugs spécifiques et ajuste certains éléments audio et textuels.
Voici tout ce qu’il faut retenir de cette mise à jour :
Version 1.4.0 — Notes de mise à jour
Général
- Le numéro de version s’affiche désormais en bas à droite sur l’écran de sélection de version ainsi que sur l’écran titre de la version optimisée.
Version optimisée
- Correction d’un problème affectant les voix et textes japonais de l’aptitude Frappe de l’Étoile Polaire.
- Correction d’un bug empêchant la validation du rapport de l’Akadémie « Faire ses classes » dans certaines conditions.
- Si ce bug vous a empêché d’obtenir le haut fait malgré le respect des conditions, le jeu effectuera une nouvelle vérification dès l’ouverture du menu principal après chargement de votre sauvegarde.
- Correction de divers problèmes de texte dans l’ensemble des langues.
- Ajustement de certains effets sonores.
- Amélioration de la stabilité générale.
- Correction de plusieurs problèmes mineurs.
- Correction d’une erreur affichant le nom du personnage « Helvynya » comme « Holy ».
- Si vous aviez changé le nom du personnage, votre nom personnalisé restera inchangé.
- Si le nom n’avait pas été modifié, il sera désormais correctement affiché en Helvynya.
- (Rappel : les noms peuvent être modifiés à la guilde des guerriers.)
