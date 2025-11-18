Square Enix a déployé une nouvelle mise à jour pour Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, faisant passer le jeu en version 1.4.0. Ce patch apporte de nombreuses améliorations destinées à renforcer le confort de jeu, corrige plusieurs bugs spécifiques et ajuste certains éléments audio et textuels.

Voici tout ce qu’il faut retenir de cette mise à jour :

Version 1.4.0 — Notes de mise à jour

Général

Le numéro de version s’affiche désormais en bas à droite sur l’écran de sélection de version ainsi que sur l’écran titre de la version optimisée.

Version optimisée