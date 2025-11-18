La franchise The Sims continue d’être un pilier extrêmement rentable pour Electronic Arts, et de nouvelles rumeurs indiquent désormais que l’éditeur travaillerait sur une version remasterisée de The Sims 4, pensée comme une réédition majeure intégrant une grande quantité de contenus. Bien que rien ne soit officiellement confirmé, cette version modernisée serait un candidat idéal pour un lancement sur Nintendo Switch 2, une perspective qui semble réaliste au vu des évolutions techniques évoquées.

Ce remaster inclurait notamment les saisons ainsi que les souvenirs et milestones, issus respectivement des extensions Seasons et Growing Together. Plusieurs sources affirment que le projet mettrait aussi l’accent sur la simulation en dehors du foyer, un domaine longtemps critiqué dans la version actuelle du jeu.

Les fuites se sont accélérées lorsque deux comptes ayant affirmé connaître le projet ont confirmé que le remaster ajouterait enfin les open neighborhoods. Cela mettrait fin au système controversé de chargements entre terrains présent depuis la présentation E3 2014. Le remaster offrirait donc une liberté accrue au sein d’un même quartier, un changement fondamental pour l’expérience de jeu.

D’autres rumeurs issues de sources fiables soutiennent que cette nouvelle version intégrerait nativement le contenu de Seasons et les mécanismes de Memories/Milestones, afin de proposer une base nettement plus complète. Selon certaines voix, EA souhaiterait ainsi éviter aux nouveaux joueurs de commencer avec un jeu gratuit mais dépouillé, derrière lequel l’essentiel du contenu se trouve verrouillé par des extensions payantes.

Les mêmes sources mentionnent que cette édition revisiterait également la simulation globale du monde autour des foyers jouables, sans davantage de détails pour l’instant. Plusieurs insiders affirment en outre que The Sims 4 Remaster serait destiné à être séparé du jeu actuel et à le remplacer comme nouveau Base Game, sans pour autant constituer The Sims 5. Certaines descriptions parlent même d’un “The Sims 4 HD” doté d’un moteur amélioré, d’un éclairage retravaillé et de graphismes repensés.

Ces informations s’entrecroisent avec des discussions autour de Project Rene, plateforme destinée à accueillir non seulement du contenu multijoueur mais également d’autres jeux de la franchise. Des testeurs indiquent que plusieurs studios seraient impliqués dans un plan d’envergure visant à faire de Project Rene un socle central, sur lequel viendrait se greffer ce remaster de The Sims 4. Des éléments techniques issus de Rene auraient même servi à développer cette nouvelle version.

Il est également question d’une mise à jour initialement prévue comme un patch massif pour The Sims 4, tant en termes de graphismes que d’optimisation, et qui aurait finalement été jugée trop vaste pour s’intégrer au jeu existant. L’idée d’en faire un nouveau Base Game serait donc née de cette constatation.

D’autres indices renforcent le faisceau de rumeurs. Des tweets publiés par des fansites et insiders évoquaient déjà des graphismes améliorés, ainsi qu’une simulation capable de gérer davantage de Sims dans un même lieu. Une enquête envoyée via EA Playtesting demandait récemment aux joueurs s’ils s’attendaient à une compatibilité des sauvegardes lors du lancement d’une nouvelle version d’un jeu, un message indirect qui cadre étrangement avec les discussions internes autour du remaster.

Enfin, à la suite de la reprise d’EA par des investisseurs controversés, l’équipe des Sims publiait un communiqué affirmant que la passion de la communauté façonnait les nouveautés prévues “pour 2026 et au-delà”. Le patch correctif apportant plus de 150 améliorations ne serait qu’une première étape d’un cycle d’updates approfondi.

Et si l’on en croit les rumeurs, ce nouveau cycle pourrait en réalité masquer un chantier bien plus ambitieux : une réédition complète de The Sims 4 destinée à porter la série sur une base technique moderne.