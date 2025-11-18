Spike Chunsoft a annoncé le début de sa grande vente Black Friday sur le Nintendo eShop européen, avec des réductions allant jusqu’à 85 %. La promotion s’étend du 17 novembre 2025 au 30 novembre 2025, et concerne une large sélection de jeux narratifs, RPG, visual novels et titres d’action.
Jeux en promotion — Jusqu’à 85 % de réduction
Série AI: The Somnium Files
- AI: THE SOMNIUM FILES – Jusqu’à 80 % de réduction
- AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative – Jusqu’à 75 %
- No Sleep For Kaname Date (AI universe) – Jusqu’à 30 %
Science Adventure Series (Chaos; / Steins; / Robotics;)
- ANONYMOUS;CODE – Jusqu’à 60 %
- CHAOS;CHILD – Jusqu’à 60 %
- CHAOS;HEAD NOAH – Jusqu’à 60 %
- CHAOS;HEAD NOAH / CHAOS;CHILD DOUBLE PACK – Jusqu’à 60 %
- ROBOTICS;NOTES ELITE – Jusqu’à 80 %
- ROBOTICS;NOTES DASH – Jusqu’à 80 %
- STEINS;GATE 0 – Jusqu’à 80 %
- STEINS;GATE ELITE – Jusqu’à 80 %
- STEINS;GATE: My Darling’s Embrace – Jusqu’à 80 %
Danganronpa Series
- Danganronpa: Trigger Happy Havoc – Jusqu’à 70 %
- Danganronpa 2: Goodbye Despair – Jusqu’à 70 %
- Danganronpa V3: Killing Harmony – Jusqu’à 70 %
- Danganronpa S: Ultimate Summer Camp – Jusqu’à 70 %
Shiren the Wanderer / Mystery Dungeon
- Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island – Jusqu’à 15 %
- Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate – Jusqu’à 80 %
Autres jeux en promotion
- BAKERU – Jusqu’à 30 %
- Fitness Circuit – Jusqu’à 80 %
- KATANA KAMI: A Way of the Samurai Story – Jusqu’à 80 %
- Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness – Jusqu’à 70 %
- Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid – Jusqu’à 50 %
- PixelJunk Monsters 2 – Jusqu’à 85 %
- Re:ZERO – The Prophecy of the Throne – Jusqu’à 80 %
- The Quintessential Quintuplets – Five Memories Spent With You – Jusqu’à 50 %
- The Quintessential Quintuplets – Memories of a Quintessential Summer – Jusqu’à 50 %
- The Quintessential Quintuplets Double Pack – Jusqu’à 50 %
- YU-NO: A girl who chants love at the bound of this world. – Jusqu’à 80 %
