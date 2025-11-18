Il est des séries qui marquent de leur empreinte indélébile le paysage vidéoludique. Yakuza en fait partie, oscillant avec un génie folâtre entre le drame criminel shakespearien et la farce la plus absurde. Le premier opus, né sur PS2 en 2005, avait été remastérisé en 2016 sous le titre Yakuza Kiwami – « Kiwami » signifiant « extrême » – sur PlayStation. Le voici qui débarque sur Nintendo Switch 2, profitant de la puissance de la nouvelle console pour offrir une expérience technique enfin aboutie. Mais ce remake, aussi respecté soit-il, a-t-il bien vieilli ? C’est ce que nous allons explorer.

Le retour du Dragon de Dojima dans un écrin modernisé

Yakuza Kiwami est l’œuvre du Ryu Ga Gotoku Studio, la branche dédiée de Sega, des artisans passionnés qui ont su transformer une niche en un phénomène mondial. Il ne s’agit pas d’un simple remaster HD, comme celui vu sur PS3 ou Wii U. Non, Kiwami est une refonte complète, reconstruite à partir de zéro sur le moteur de Yakuza 0. L’objectif était clair : moderniser le premier chapitre de la légende de Kazuma Kiryu pour le rapprocher des standards des épisodes sortis après Yakuza 0, tout en restant fidèle à l’histoire originale.

On incarne Kazuma Kiryu, un yakuza prometteur du clan Tojo. L’histoire débute par un drame : Kiryu se sacrifie et prend dix ans de prison pour un crime qu’il n’a pas commis, couvrant son frère d’armes, Akira Nishikiyama. À sa sortie, le monde a changé. Son ami Nishiki est devenu un yakuza froid et calculateur, le chef du clan Tojo a été assassiné, et 10 milliards de yens ont disparu, plongeant le clan dans une guerre intestine. Kiryu, rejeté par son clan, se retrouve au cœur du chaos, cherchant la vérité tout en protégeant une mystérieuse petite fille, Haruka.

La trame principale est un polar japonais classique, plus simple et directe que les intrigues alambiquées des épisodes ultérieurs. Elle se concentre sur les relations entre les personnages, l’honneur, la trahison et la loyauté. Le scénario, bien que parfois « capillotracté », reste solide et sobre, servi par une distribution vocale japonaise superbe – il n’y a pas de doublage anglais, une constante dans cette version. La force narrative réside dans le contraste saisissant entre le drame intense de l’histoire principale et le ton complètement déjanté des quêtes secondaires.

De la balade de rue et des poings qui parlent

Le gameplay de Yakuza Kiwami est un mélange de beat ’em up et de jeu de rôle en monde semi-ouvert. L’espace de jeu, le quartier fictif de Kamurocho (inspiré de Kabukicho à Tokyo), est relativement restreint, mais incroyablement dense et vivant.

Le système de combat reprend les quatre styles emblématiques de Yakuza 0. On y retrouve le style Brawler, équilibré et polyvalent, Rush, axé sur la vitesse et l’esquive, Beast, plus lent mais puissant – bien que légèrement affaibli par rapport à sa version d’origine –, ainsi que Dragon, le style signature de Kiryu, plus technique à maîtriser. La variété reste au cœur de l’expérience : il est possible d’enchaîner différents combos, de projeter des ennemis ou d’utiliser tout élément du décor comme arme improvisée, qu’il s’agisse d’un vélo ou d’un panneau de signalisation. Les Heat Actions, attaques spéciales cinématiques d’une brutalité assumée, renforcent encore l’impression de puissance. La progression se fait via une roue de talents alimentée par l’expérience, ce qui rend l’amélioration des compétences particulièrement satisfaisante.

La grande nouveauté de Kiwami, le système « Majima Everywhere », est à la fois brillante et désagréable. Goro Majima, véritable ombre obsessionnelle de Kiryu, surgit absolument partout pour déclencher un combat : d’une poubelle, déguisé, ou simplement en embuscade dans la rue. Si l’idée est amusante au début et constitue surtout le moyen principal de faire progresser le style Dragon, elle finit toutefois par devenir pesante. Majima interrompt sans cesse l’exploration, et certains affrontements peuvent s’avérer longs ou frustrants en difficulté élevée. Sa présence continuelle crée par ailleurs une certaine dissonance avec le récit original.

Kamurocho, enfin, déborde d’activités annexes. Entre le bowling, le billard, les fléchettes, le karaoké, le Pocket Racing ou même une version simplifiée des combats de catch féminin, les possibilités de détente ne manquent pas. Les quêtes secondaires, souvent plus modestes et moins créatives que dans Yakuza 0 – beaucoup se limitent à devoir « aller corriger quelqu’un » – restent malgré tout divertissantes. Elles apportent une touche d’humour et permettent de dévoiler une facette plus humaine de Kiryu.

Le bond Switch 2

La version Switch 2 marque une nette amélioration en termes de performances. Là où l’édition originale sur Switch peinait à maintenir les 30 FPS, cette nouvelle mouture affiche un 60 FPS parfaitement stable, accompagné d’une résolution portée à 1080p, aussi bien en mode docké qu’en portable. L’exploration de Kamurocho comme les combats les plus intenses gagnent ainsi en fluidité. Le jeu est désormais entièrement sous-titré en français, un atout majeur pour l’accessibilité, et il est même possible de transférer sa sauvegarde de la Switch vers la Switch 2.

Sur le plan visuel et sonore, le jeu profite du moteur de Yakuza 0, ce qui lui offre un ravalement esthétique appréciable. Les modèles de personnages et les effets de lumière sont réussis, même si l’on perçoit encore l’héritage du titre d’origine : certaines animations, héritées de la version PS2, peuvent sembler un peu rigides, et quelques éléments techniques commencent à accuser le poids des années. La bande-son, mélange de thèmes dramatiques et de morceaux rock entraînants, reste quant à elle un point fort indiscutable.

La durée de vie s’avère consistante : la trame principale se termine en une trentaine d’heures, et en s’attardant sur les quêtes annexes et les nombreuses activités, on peut facilement doubler ce temps de jeu. L’ensemble est moins massif que Yakuza 0, mais cette relative légèreté évite la sensation de surcharge que l’on peut ressentir dans certains épisodes plus récents.