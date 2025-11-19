Mario, Zelda, Pokemon ou encore Animal Crossing en voilà une belle poignée de licences connues de chez Nintendo. Parmi les plus populaires au Japon et née en 1992 par les efforts d’un certain développeur du studio Hal Laboratory répondant au nom de Masahiro Sakurai, nous avons également Kirby. Une boule rose toute mignonne qui a tout ce qu’il faut pour être une mascotte planétaire mais qui a surtout su conquérir le cœur japonais. La licence a ensuite été très exploitée par Nintendo et Hal Laboratory afin de constituer la notoriété qu’elle possède aujourd’hui, malgré l’opposition de son créateur. Celui-ci s’émancipe de Hal Laboratory pour devenir indépendant en laissant un ultime cadeau en 2003 sur Gamecube répondant au nom de Kirby Air Ride. C’est ainsi que, plus de 20 ans après, par la demande des fans, de Hal Laboratory et de Nintendo que Masahiro Sakurai revient s’occuper de son bébé aux côtés de l’équipe de Bandai Namco l’ayant longuement aidé sur la série Super Smash Bros. Kirby Air Riders s’apprête ainsi à atterrir exclusivement sur Nintendo Switch 2 et nous avons eu l’honneur de survoler les subtilités du jeu que nous vous détaillons ci-dessous.

Les bases d’un Rider

À la manière des jeux Super Smash Bros sur lesquels Masahiro Sakurai est désormais une personnalité incontournable, Kirby Air Riders est une expérience à vivre en multijoueur local ou en ligne. Pareillement à Super Smash Bros pour le genre du jeu de combat, Kirby Air Riders est une expérience atypique dans le genre du jeu de course. Ce retour après plus de 20 ans est l’occasion de tenter une nouvelle percée, là où le précédent avait échoué à se faire comprendre et à s’imposer sur Nintendo Gamecube. Masahiro Sakurai est un développeur qui aime tenter des approches différentes et proposer des expériences qui peuvent parler à tout public. Kirby a vu le jour à une époque où les jeux de plateforme et d’aventure se complexifiaient. A cela Kirby prend ainsi le genre à contre-courant en proposant un jeu dans lequel notre héros peut voler et ne pas tomber. Smash Bros est encore difficilement considéré comme un jeu de combat par une partie du public.

Kirby Air Riders s’inscrit dans cette lancée avec un jeu de course difficilement classifiable parmi les classiques du genre. C’est un jeu de course pensé pour être joué par le plus grand nombre. Par les plus débutants en ne proposant qu’un minimum de touches pour les contrôles et à la fois une expérience riche pour ceux qui iront en profondeur dans ce que le jeu propose. Nous avons 4 modes de jeu principaux: Air Ride, Top Ride, City Trial et Road Trip. Détaillons tout cela dans l’ordre en commençant par le mode Air Ride. Un mode de jeu de course très arcade ou nous choisissons notre Rider (ou Pilote), notre circuit et dans lequel il faut simplement arracher la première place. La simplification se trouve dans le fait que dans un jeu de course normal, nous devons gérer les accélérations, les dérapages, apprendre les circuits parmi d’autres éléments du système très propre à un jeu de course. Dans Kirby Air Riders, il n’y a pas de touche d’accélération, notre véhicule avance automatiquement et il s’agit simplement de l’orienter avec le stick.

Nous avons tout de même quelques manipulations et touches associées à des commandes amenant quelques subtilités. Toutefois, en plus des commandes, ce sont les Riders et les machines (véhicules) qui feront la différence. En termes de manipulation pour rester simple, nous avions une touche pour freiner. Le frein n’arrête pas nécessairement de suite notre véhicule, qui peut continuer à glisser sur une certaine distance. Celui-ci remplit également une jauge visible sur notre compteur de vitesse, en relâchant le frein cette jauge a une influence sur le mini-turbo dont nous bénéficions en relâchant la pression. Certains véhicules ont un frein puissant immobilisant très rapidement le véhicule, d’autres peuvent s’envoler assez haut ce qui demande aussi une maîtrise du véhicule en vol en plus de la connaissance de la configuration de chaque circuit.

Au-delà des mini turbos, nous avons des accélérateurs visibles sur les circuits que nous pouvons utiliser pour bénéficier d’une brève accélération qui peut faire la différence. Autre subtilité, chaque joueur laisse une traînée étoilé derrière lui sur une certaine distance, nous pouvons utiliser celle-ci pour bénéficier d’une aspiration pour rattraper le joueur en question. Ainsi contrairement à d’autres jeux de course, il n’y a selon nous jamais de grand cap entre les différents joueurs. Il y a toujours une chance de revenir dans la partie voire de voler la victoire. Nous sommes aussi très souvent au contact d’autres joueurs, sachant que le mode Air Ride peut se jouer jusqu’à 6, il s’agit de tout faire pour ne pas finir 6eme. Par ailleurs, dans Kirby Air Riders, il ne s’agit pas juste de faire une course sur un circuit pacifique.

Nous l’avions mentionné, il y a les autres concurrents qui sont des joueurs ou des I.A. cherchant eux aussi à atteindre la première place, mais il y a aussi des ennemis de la série Kirby qui sont là pour perturber notre course. Kirby est un héros connu de l’univers Nintendo par sa capacité à voler mais aussi à avaler et copier les capacités de ces ennemis. Dans Kirby Air Riders, les Riders (Kirby inclus) peuvent absorber et copier les pouvoir ennemis à leur façon. Pour absorber les ennemis, il s’agit simplement encore d’appuyer sur le frein à proximité d’un ennemi. Nous pouvons alors utiliser un pouvoir en une pression de touche si ce n’est qu’il s’agisse d’un pouvoir qui s’active automatiquement. Notons que battre des ennemis nous permet aussi de bénéficier d’une brève accélération.

Même sans pouvoir, il est possible d’attaquer les autres en faisant un tourbillon avec notre stick pour attaquer les autres véhicules. Certaines règles du jeu, nous permettent ainsi d’abattre les autres concurrents en enlevant toute la vie du véhicule. Une course bien plus violente que dans un simple Mario Kart non ? Les Riders et véhicules possédant ainsi des caractéristiques et pouvoirs spéciaux tous différents, cette combinaison fait que le gameplay d’un véhicule peut changer d’un Rider à l’autre. Il s’agit ainsi de ne pas juste prendre en compte le circuit mais aussi les statistiques puis règles du jeu qui peuvent ainsi rendre les facteurs offensifs et résistances tout aussi importants afin de parvenir au bout de la course. Ainsi, ce premier mode est à première vue un jeu de course arcade dont les subtilités révèlent un genre de jeu de combat à mener jusqu’à la fin de la course. Il faut littéralement batailler pour la première place et certaines règles de jeu rendent ce fondement encore plus vrai. Le secret se cache ainsi sur la connaissance des Riders, sur la configuration du circuit et sur notre véhicule pour parvenir à la première place des 16 courses du jeu.

Kirby et les autres Riders partent en trip

Le mode Top Ride reprend les mêmes bases du mode Air Ride. Toutefois, l’expérience se base sur le modèle Micromachines avec vue du dessus. Nous avons 8 circuits dont les thématiques et designs sont repris des circuits de Air Ride et cette fois nous pouvons y jouer jusqu’à 8. La caméra peut être paramétrée pour avoir une vue d’ensemble ou plus rapprochée de notre personnage. Les circuits se veulent plus simples en apparence grâce à la vue aérienne mais proposent tout de même les mêmes subtilités que le mode Air Ride. L’expérience se veut ainsi bien plus adaptée à des plaisirs simples et plus rapides tout en étant encore bien plus chaotique selon le nombre de joueurs. Une bonne manière de s’échauffer un peu avant de lancer les autres modes, que ce soit seul ou avec des amis.

Le mode City Trial est un mode de jeu très atypique où nous évoluons dans la grande ville céleste de Skaïa pendant 5 minutes avant de se retrouver sur une épreuve finale à remporter et intitulée “Stade”. Nous pouvons changer de pilote mais nous démarrons toujours avec une mini étoile en guise de machine avec des statistiques très médiocres. Toutefois, il s’agit simplement de changer de machine avec une autre parmi celles dispersées aléatoirement sur la ville. Des grosses boîtes bleues, rouges et vertes ainsi que de nombreux objets apparaissent et disparaissent dans la ville. La plupart des objets sont des boosts de statistiques mais il y a aussi des objets de soutien temporaire ou d’attaque pour détruire les machines des autres et leur voler les boosts. La couleur des boîtes est liée à ce qu’elles renferment.

Les boîtes bleues donnent des boosts, les rouges des pouvoirs d’attaques puis les vertes du soutien temporaire. Parfois, des parties d’une machine légendaire se cachent dans les boîtes rouges. Avec de la chance, peut-être arriverez-vous à reconstituer les machines Hydra ou Dragoon ? La première étant un monstre de puissance tandis que l’autre domine les cieux. Tout comme les autres modes, le chaos s’installe progressivement sur Skaïa. Au-delà des ennemis et des autres joueurs, qui participent à ce chaos tout en permettant d’apporter de la variété d’expérience, on doit compter sur tous les événements aléatoires qui se produisent dans la ville durant les 5 minutes. Parfois il arrive que nos machines soient toutes temporairement à vitesse maximum, puis des météorites géantes tombent du ciel avant qu’un des boss du jeu apparaisse et le vaincre permet de remporter un tas de bonus de statistiques.

Cela parmi bien d’autres situations possibles sans oublier parfois des petites épreuves de battle royale ou de mini course. Certains évènements débloquent aussi des lieux secrets. D’ailleurs, la ville de Skaïa a très peu de variations d’une partie à l’autre mais elle possède un genre de plate-forme élevée avec de très nombreux bonus en guise de récompense à quiconque parviendrait sur celle-ci en premier. Peut-être même qu’une autre île secrète très éloignée peut apparaître et récompenser les plus grands explorateurs célestes. Alors que le début de partie sur notre étoile est lente et calme, la progression dans le temps nous permet de constater les boosts accumulés et nous finissons souvent avec une expérience très vive voire chaotique sur la fin tellement la machine va vite ou vole à des altitudes folles. Toutefois, c’est le stade à la fin qui détermine le vainqueur de la partie.

Après les 5 minutes, nous avons un récapitulatif de notre machine et de ses boosts puis un écran de sélection parmi 4 stades. Nous affrontons ainsi ceux ayant sélectionné la même épreuve que nous avec la machine que nous avons optimisée durant 5 minutes. Les stades proposés sont aléatoires parmi une liste d’épreuves possibles permettant ainsi toujours d’apporter une expérience différente et adaptée à chaque type de machine ou de joueur. Certaines épreuves sont des courses à la manière de Air Ride, d’autres des mini-jeux où il faut manger le plus durant un temps limité, d’autres des battles dont le vainqueur est celui qui a fait le plus de victime, il y a des combats de boss ou aussi des épreuves d’endurance avec celui qui vole le plus loin ou le plus haut. Nous n’avons évoqué ici qu’une partie des possibilités. City Trial est vraiment une expérience atypique qu’aucun autre jeu de course ne propose et permet totalement de faire la différence en termes de fun surtout à 16 joueurs!

Si Kirby Air Riders propose une expérience bien plus aboutie sur chacun des modes de jeu en comparaison à l’expérience d’origine sur Gamecube, le mode Road Trip est un mode de jeu inédit qui n’existait absolument pas. Il fait office de mode solo dans lequel nous évoluons sur différents stages divisés en de nombreuses épreuves. La présentation se fait sur notre Rider avançant avec sa machine en ligne droite vers la fin du stage. Imaginons cette ligne droite comme un genre de mode arcade de jeu de combat mais dans lequel notre challenger est une épreuve à choisir entre 3 à chaque fois avec parfois des aires de repos. Les épreuves sont basées sur tout ce que nous faisons sur les autres modes de jeu mais adaptées à quelques secondes. Ça ressemble en fait à une salade mixte et succession de mode “Classique” de Super Smash Bros puisque nous avons à la fin de chaque stage un boss à battre pour progresser au stage suivant et poursuivre notre aventure jusqu’à la fin du mode histoire. La narration se fait au fil de certains souvenirs à récupérer proposant des cinématiques et dont nous ne parlerons pas pour vous laisser le plaisir de la découverte.

Une finition avec Masahiro Sakurai pour Rider

Vu que Kirby aime manger, si nous faisons une métaphore avec les repas. Le mode Top Ride est un genre d’entrée tandis que le plat principal se choisira entre Air Ride et City Trial avant d’avoir un dessert en solo avec le Road Trip. À part le dessert, le reste du repas peut être partagé autour d’une table en toute convivialité en local mais également à distance en ligne. A défaut d’ami, il est possible de jouer avec des joueurs aléatoirement en ligne ou alors tout seul avec des I.A. Le mode Road Trip est un ajout sympathique pour les joueurs solo mais il ne faut pas s’attendre à une expérience très longue et aussi addictive que les autres modes de jeu. L’icône symbolisant celui-ci est d’ailleurs un peu sur le côté et moins grande que les autres pour bien souligner son caractère annexe. C’est surtout en multijoueur avec l’I.A. ou avec des vrais joueurs que l’expérience devient très addictive et peut ainsi faire multiplier le temps passé sur le titre et la durée de vie par des chiffres impressionnants. Surtout pour ceux qui essaieront d’effectuer toutes les missions du jeu, proposées sur différents tableaux à remplir pour chaque mode de jeu. Similaire à Smash Bros finalement.

Masahiro Sakurai à la direction du jeu, rime avec une réalisation globale réfléchie jusque dans des détails que nous n’aurions pas forcément attendu. Visuellement, Kirby Air Riders semble se construire sur le modèle de Super Smash Bros mais pour un jeu de course. Une réalisation colorée en 3D très propre avec même un côté diorama possible sur le mode Top Ride. Les cinématiques sont de la même qualité que le précédent jeu sur lequel Sakurai a travaillé, c’est-à-dire très belles à regarder mais nous ne nous attarderons pas sur elles pour vous laisser le plaisir de la découverte. Le Framerate est solide et semble se maintenir la majeure partie du temps aux alentours des 60 fps, mais nous ne sommes malheureusement pas des robots pour pouvoir distinguer toutes les images et pouvoir vous le confirmer de manière sûre. L’interface de jeu sur chaque mode et le menu principal se veut épuré et tout aussi joli. Le menu principal est d’ailleurs tout mignon avec son côté bureau de travail avec différentes plaques symbolisant les modes de jeu et une figurine Kirby pour le curseur de sélection.

Le tout reste tout aussi solide en mode portable, la sensation de vitesse est incroyable puis les décors des circuits sont par moments d’une beauté différente et surpassant peut-être Mario Kart World dans cette différence de style graphique. Cela fait de Kirby Air Riders l’un des jeux les plus propres et mignons de ce début de carrière pour la Nintendo Switch 2. De plus, la bande sonore n’est pas en reste en proposant de nombreuses musiques accompagnant très bien nos sessions de jeu. Des arrangements de musiques provenant du jeu Gamecube mais aussi des pistes adaptées pour des courses et les décors des différents circuits ou encore des thèmes plus adaptés à des joutes endiablées dans une arène du City Trial. Des mélodies dans des styles variés avec même un thème principal chanté en japonais ou en anglais pour l’introduction du jeu servant aussi de leitmotiv à ce nouvel opus. La narration et les différentes annonces vocales sont disponibles dans différentes langues au choix en masculin ou en feminin pour ainsi plaire à tous.

De Masahiro Sakurai lui-même, il y a des bons jeux avec de mauvais graphismes mais aucun bon jeu n’a de mauvaises musiques. Kirby Air Riders a la chance d’avoir à la fois de beaux graphismes et des bonnes musiques. À la manière de Super Smash Bros, nous pouvons même paramétrer la fréquence d’apparition des musiques dans les différents modes de jeu ou simplement les écouter au calme pour son propre plaisir. Tout est fait de sorte à bien s’associer avec le jeu mais aussi à l’univers de Kirby. Certes, tout n’est pas parfait, certaines musiques sont peut-être anecdotiques mais elles sont finalement très minoritaires et nous nous laissons juste emporter dans l’expérience. Visuellement aussi, la rapidité de l’action peut sembler chaotique selon le nombre de joueurs et les modes de jeu. Les amateurs n’arriveront peut-être plus à se situer dans cette pagaille pourtant pensée pour les plus expérimentés.

À cela, l’équipe du jeu nous propose plusieurs options pour optimiser l’interface visuelle et tenter de vous accompagner au mieux, tout comme des modes secondaires pour s’entraîner. Plusieurs couches de bordure rouge pour vous aider à focaliser votre regard sur votre pilote, des contours autour de votre personnage pour mieux le situer sur le décor, differentes polices d’écriture pour améliorer la lisibilité, un tutoriel en leçons minutieusement intégré pour permettre à tous de bien prendre en main les bases du jeu, des modes de jeu libre ou contre-la-montre, la possibilité de faire les stades du City Trial uniquement, deux styles de contrôle sur Top Ride, customisation possible de nos contrôles parmi bien d’autres options à explorer. Tous ces détails permettent de reconnaître la patte de Masahiro Sakurai. Malgré tout, nous pouvons comprendre que l’expérience d’apparence accessible à tous peut être un chaos incompréhensible et injouable pour certains joueurs.