Square Glade Games et Silver Lining Interactive préparent un grand voyage pour 2026 avec Outbound, un jeu d’exploration et de survie paisible — un “cozyvival” — désormais confirmé sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Steam et Epic Games Store. Déjà succès sur Kickstarter en 2024 avec 265 679 € récoltés, le projet vise un lancement simultané au T2 2026.

Pensé comme une ode à la liberté, Outbound mise sur l’idée d’une vie simple, lente et durable, centrée sur la créativité, la communauté et l’exploration. La promesse : décrocher du monde moderne et tracer sa propre route dans un univers ouvert coloré, tout en développant un véritable foyer mobile.

Une aventure là où vous voulez, comme vous voulez

L’arrivée sur Switch et Switch 2 positionne Outbound parmi les jeux cosy portables les plus attendus. Chaque session peut se dérouler lové dans un canapé, ou embarquée dans votre propre voyage IRL, console en main. Le jeu s’accorde parfaitement avec l’ADN des machines Nintendo : créativité, détente, immersion douce.

Au cœur d’Outbound : un camper van entièrement personnalisable. On commence avec un véhicule vide, que l’on transforme progressivement grâce à un système modulaire très poussé : extensions, décoration, peinture, mobilier… même le toit devient un espace créatif à part entière.

L’aventure ne se limite pas au décor :

Énergies renouvelables (soleil, vent, eau) pour alimenter votre van électrique.

Agriculture durable : cultures, champignons, cuisine nourrissante.

Crafting avancé : postes de travail, outils, technologies raffinées.

Coop jusqu'à 4 joueurs : exploration de biomes variés, secrets à découvrir, activités partagées.

Grâce aux nombreux objectifs atteints lors de la campagne Kickstarter, le contenu s’est enrichi de fonctionnalités très demandées : pêche, apiculture, mini-jeux supplémentaires, éditeur de personnage, et plus encore. L’ensemble s’enveloppe dans une direction artistique évoquant l’ambiance chaleureuse de Firewatch, avec une identité visuelle forte.