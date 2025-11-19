Jupiter Corporation annonce la sortie simultanée de deux nouveaux titres exclusifs au Nintendo eShop :

Picross S CAPCOM CLASSICS edition et Picross S SNK CLASSICS & NEOGEO edition, disponibles dès le 27 novembre.

Picross S CAPCOM CLASSICS edition met en scène des personnages issus des jeux d’action et des jeux de combat classiques de Capcom.

met en scène des personnages issus des jeux d’action et des jeux de combat classiques de Capcom. Picross S SNK CLASSICS & NEOGEO edition propose des héros emblématiques des bornes arcade SNK, de la NEOGEO et de séries toujours en activité.

En résolvant les puzzles Picross, les joueurs débloqueront des illustrations pixel art de personnages et scènes mythiques de ces licences cultes.

Chaque édition inclut :

150 puzzles Picross

150 puzzles Mega Picross

5 puzzles Clip Picross

40 puzzles Piece Puzzles

30 puzzles Color Picross

5 puzzles Extra

Un mode Time Attack avec 30 défis pensés pour les joueurs aguerris

Les puzzles peuvent être résolus seul ou à plusieurs, parfait pour partager un moment nostalgique autour des licences Capcom et SNK.

Galerie d’art : consultation des visuels clés utilisés dans les fonds.

Guide de coordonnées : aide pour sélectionner facilement lignes et cases.

Support du "Joy-Con 2 (R) Mouse Function" sur Nintendo Switch 2 (fonction indisponible dans la démo)

Promotion spéciale : 30 % de réduction sur toute la série Picross

Pour célébrer ces sorties, Jupiter lance une promo -30 % sur tous les jeux Picross déjà disponibles. Cela inclut :