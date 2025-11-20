Le combat continue au-delà des Enfers avec la sortie en version physique de Hades II – Nintendo Switch 2 Edition sur Nintendo Switch 2. Dans la suite de son célèbre dungeon crawler de type rogue-like, Supergiant Games propose une expérience inédite, bourrée d’action et rejouable à l’infini sur le thème des Enfers de la mythologie grecque et de ses connexions avec les débuts de la sorcellerie.

Hades II – Nintendo Switch 2 Edition sortira sous la forme d’une carte de jeu et inclura et un livret illustré en couleurs présentant les personnages du jeu, un code de téléchargement pour la bande originale de Hades II comprenant près de quatre heures de musique, ainsi qu’une jaquette réversible. La carte de jeu sera utilisable à la fois sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Si la carte de jeu est insérée dans une console Nintendo Switch, les joueurs pourront jouer à la version Nintendo Switch du jeu, sans les fonctionnalités supplémentaires exclusives à l’édition Nintendo Switch 2.

Incarnant l’immortelle Princesse des Enfers, les joueurs exploreront un univers de mythologie plus vaste et élaboré que jamais. Ils triompheront des forces du Titan du Temps grâce aux pouvoirs des dieux de l’Olympe, et vivront une histoire riche en rebondissements à découvrir au fil de leurs échecs et de leurs succès. En explorant encore et encore un monde en perpétuel changement, ils rencontreront des dizaines de personnages plus vrais que nature et entièrement doublés, dont de nouveaux visages et de vieilles connaissances.

Les joueurs pourront imprégner de leur magie les armes légendaires de la Nuit et mettre toutes les chances de leur côté grâce aux bénédictions de plus d’une dizaine de dieux de l’Olympe, en passant par Apollon ou encore Zeus. De nouvelles régions, ainsi que de nouveaux défis, améliorations et autres surprises attendent ceux et celles qui sauront dévoiler les secrets de l’Autel des Arcanes, apprivoiser des familiers, et rassembler divers réactifs à l’aide des Outils des Occultés pour atteindre leurs objectifs.

Les joueurs devront maîtriser la sorcellerie et les arts obscurs, faire connaissance avec de nombreux dieux, fantômes et autres monstres dans la version physique de Hades II – Nintendo Switch 2 Edition, un titre disponible aujourd’hui exclusivement sur Nintendo Switch 2.